«Будет ли селедка на рождественском столе?»: ЕС может сократить квоты на лов рыбы в Балтийском море

«Мы стремимся к тому, чтобы не расширялась интерпретация выводов Международной организации рыболовства, чтобы квоты применялись, как и в прежние годы, и это главный вопрос. Согласно предложению, которое у нас есть сейчас, квота на шпроты сокращается на 23%, поэтому наши рыбаки говорят, что у них больше не будет экономического мотива выходить в море», - сказал Навицкас.