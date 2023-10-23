Результаты исследования: эффективность школы определяется финансовой обеспеченностью семей

Иными словами, школа имеет ограниченные возможности для повышения своей эффективности. По большей же части неэффективность или недостаточная эффективность школы - это региональная, социальная или образовательно-политическая проблема», - сказала Пыдер.

Согласно анализу эффективности эстонских основных школ, в 2021/22 учебном году высокоэффективными были 83 процента эстонских основных школ. Эффективными или скорее эффективными были признаны 16 процентов.

Согласно краткому докладу, крупные школы более эффективны, но лишь до определенного предела. Связанное с размером преимущество теряется, если в школе обучается более 500 детей. Это соответствует результатам предыдущих исследований, согласно рекомендациям которых в школе должно обучаться 300-400 учеников.

Социально-экономическое положение семей учеников, особенно доход матери, также существенно влияют на результаты обучения. Например, в Эстонии есть школы, где медианный доход семей составляет менее 1000 евро. Есть и школы, где доход семей превышает 4500 евро.

Авторы анализа пришли к заключению, что доход матери в существенной степени положительно коррелирует с результатами экзаменов по математике: каждые заработанные матерью 1000 евро в год равны 0,8 пункта результата экзамена. В то же время, была зафиксирована очень слабая положительная корреляция между результатами экзаменов по эстонскому языку и доходом матери или семьи.

В кратком докладе Центр мониторинга развития отмечает, что логика финансирования общего образования в Эстонии довольно ощутимо компенсирует региональные различия и различия, проистекающие из особых образовательных нужд, но во многом игнорирует связи между образованием и социально-экономическим положением семей.

По словам ученых, Эстонии важно ответить на вопрос, нужны ли школьной системе страны ресурсы для смягчения влияния социально-экономического положения учеников.