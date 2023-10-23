«Жертва политических игр». Лишенная гражданства фигуристка подала жалобу на указ президента Литвы

«Мною подана жалоба на указ президента Литовской Республики о лишении меня гражданства Литвы, и моя жалоба принята Окружным административным судом Вильнюса. Суд обязал президента Литовской Республики и его канцелярию в срок не позднее 30 октября 2023 года предоставить материалы, подтверждающие выдвинутые против меня обвинения. Затем в рамках действующего законодательства дело будет рассмотрено судом. Я верю в правосудие и справедливость, отстаивать которые считаю моей обязанностью не только для себя, но и для тех граждан Литвы, которые могут, так же как и я, стать жертвой недостойных политических игр», — написала Дробязко.