«Жертва политических игр». Лишенная гражданства фигуристка подала жалобу на указ президента Литвы

Самая известная фигуристка Литвы – Маргарита Дробязко больше года находится в эпицентре скандала. За участие в шоу Татьяны Навки в августе 2022 года она была лишена всех полученных в Литве госнаград, а в сентябре этого года ее также указом президента лишили и литовского гражданства.
Напомним, что уроженка Москвы Маргарита Дробязко получила литовское гражданство в 1993 году для того, чтобы выступать в паре с фигуристом Повиласом Ванагасом.
Недовольная решением, Дробязко подала в Окружной административный суд Вильнюса жалобу на указ президента Литвы.
«Мною подана жалоба на указ президента Литовской Республики о лишении меня гражданства Литвы, и моя жалоба принята Окружным административным судом Вильнюса. Суд обязал президента Литовской Республики и его канцелярию в срок не позднее 30 октября 2023 года предоставить материалы, подтверждающие выдвинутые против меня обвинения. Затем в рамках действующего законодательства дело будет рассмотрено судом. Я верю в правосудие и справедливость, отстаивать которые считаю моей обязанностью не только для себя, но и для тех граждан Литвы, которые могут, так же как и я, стать жертвой недостойных политических игр», — написала Дробязко.