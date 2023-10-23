Проведенное Транспортным департаментом исследование мобильности жителей Эстонии показало, что пешие прогулки, общественный транспорт и велосипед играют гораздо большую роль в мобильности как городских, так и сельских жителей, чем принято считать.
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Исследование: автомобиль - не такое важное средство передвижения, как считалось ранее
«До сих пор не было полной картины мобильности и характера передвижения населения Эстонии, поскольку до сих пор основное внимание уделялось движению автотранспорта. Транспортный департамент считает важным иметь целостную картину того, как и какими способами люди передвигаются по Эстонии, а также роль различных видов транспорта, включая пешие и велосипедные прогулки», - пояснила Кати Тамтик, директор Службы стратегического планирования Департамента транспорта.