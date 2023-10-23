Исследование: автомобиль - не такое важное средство передвижения, как считалось ранее

«До сих пор не было полной картины мобильности и характера передвижения населения Эстонии, поскольку до сих пор основное внимание уделялось движению автотранспорта. Транспортный департамент считает важным иметь целостную картину того, как и какими способами люди передвигаются по Эстонии, а также роль различных видов транспорта, включая пешие и велосипедные прогулки», - пояснила Кати Тамтик, директор Службы стратегического планирования Департамента транспорта.

Исследование показало, что большинство школьников в возрасте 7-14 лет добираются до школы не на автомобиле, а пешком, на велосипеде или на общественном транспорте - почти 75% из них городские жители и 52% сельские жители. Пешие прогулки играют важную роль как для людей школьного возраста, так и для пожилых людей, как в городской, так и в сельской местности.