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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ США готовы поддерживать Израиль на условиях отказа от оккупации Газы

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Konstantin Sednev
  • Большие потери бронетехники российской армии ощущаются на всей линии фронта
  • События на восточном берегу Днепра, безусловно, крайне неприятны для российского командования

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что в его ведомстве предсказывают трехмесячную военную операцию, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Своими сообщениями Израиль пытается создать впечатление, что примерно через два дня начнется наземная операция в Газе. Жителей северной части Газы в очередной раз призвали покинуть северную часть сектора и переместиться на юг. Целью атаки сухопутных войск может быть уничтожение структур ХАМАС, но совершенно неясно, сколько времени это займет и означает ли это также оккупацию сектора Газа.

Что будет с Газой после ХАМАС?

В своем публичном заявлении Израиль подготовил своих жителей к долгосрочной военной операции. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил вчера, что в его ведомстве предусматривают трехмесячную военную операцию. Кроме того, в СМИ появлялись упоминания о планах создать нечто вроде контролируемого правительства в секторе Газа. Эту идею можно считать утопической.

Наконец, госсекретарь США Энтони Блинкен счел необходимым решительно подтвердить, что Израиль не планирует оккупировать сектор Газа. Можно считать логичным, что это является предварительным условием для поддержки Израиля со стороны США. Тем не менее, остается загадкой, как может выглядеть политический процесс, когда Израилю удастся заставить ХАМАС покинуть сектор Газа. Проведение каких-то честных выборов в это регионе так же утопично, как и установление оккупационного правительства.

За прошедшую ночь количество израильских авиаударов по сектору Газа увеличилось. Перестрелки с «Хезболлой» в Ливане стабильно продолжаются. Подконтрольные Ирану боевики в Ираке продолжают атаковать базы США. Иран пытается выверенным образом продолжать давление на позиции США и Израиля, чтобы облегчить ситуацию для ХАМАС в секторе Газа. В то же время иранцы хотят избежать ситуации, которая может привести к авиаударам по собственно территории Ирана. Вчера Израиль снова атаковал аэродромы в Дамаске и Алеппо в Сирии, что значительно затруднит быструю отправку помощи Ирану в регион.

Вчера Израиль по ошибке обстрелял египетские позиции на границе с сектором Газа, за что быстро извинился. Этот инцидент указывает на то, что события могут выйти из-под контроля.

Вчера в СМИ появилась новость о том, что Китай направляет в регион часть своих военных кораблей. Поскольку китайцы строят военно-морскую базу в Джибути, вполне вероятно, что мы увидим китайские корабли в Красном море. Китай пытается обозначить противовес присутствию флота США, и это будет четким заявлением о поддержке Ирана.

Война в Украине

Россия регулярно пытается атаковать Украину в тех местах, где в прошлом россияне понесли тяжелые потери. Россия также нанесла менее масштабный авиаудар с помощью иранских беспилотников и одной крылатой ракеты по югу Украины, но украинская ПВО уничтожила все цели.

На направлении Сватово и Северодонецка российские войска продолжали попытки наступления в районе Купянска и на некоторых других участках центральной части фронта. В дислокации войск изменений нет. Погода в этом регионе еще очень долго не будет благоприятствовать использованию бронетехники.

В районе города Бахмут российское военное командование явно обеспокоено ситуацией и в последние дни пытается организовать более жестокие контратаки. Успеха это не принесло, и украинские силы продолжают медленно расширять сферу влияния к югу от города.

В окрестностях Донецка продолжались попытки наступления российской армии как в районе Авдеевки, так и Марьинки. Там отчетливо наблюдается резкое снижение использования бронетанковой техники, что может быть связано лишь с очень большими потерями российской стороны в предыдущие две недели. Туда в качестве подкрепления привезли солдат, но так же быстро доставить больше техники и снаряжения невозможно. Есть информация, что российское командование начало перебрасывать в этот регион части с других участков Восточного фронта.

На Южном фронте серьезных изменений не произошло. Российская армия пытается многочисленными контратаками предотвратить продвижение украинских войск в направлении Мелитополя, и пока россиянам во многом это удается. Украинские силы пытаются сохранить инициативу, но им удалось добиться лишь очень незначительного прогресса.

На восточном берегу Днепра активные действия украинских сил продолжились, украинцы закрепились на новых плацдармах, а в некоторых местах и расширили их. Российское командование попыталось ответить авиаударами по западному берегу Днепра, чтобы вывести из строя украинскую артиллерию. Российской артиллерии удалось заставить украинские пушки замолчать в этом районе. Вчера также распространилась информация о подтягивании российских пехотных резервов в район Южного фронта. Развитие событий на восточном берегу Днепра определенно крайне неприятно для российского военного командования, и оно определенно хочет предпринять что-то решающее до наступления зимы.

Вчера Украина осуществила несколько ракетных или беспилотных атак в Крыму, однако сообщений об их последствиях пока нет.

Большие потери бронетехники российской армии ощущаются по всей линии фронта, а использование такой техники в последние дни сократилось. Тем не менее, атаки продолжаются, и Россия теряет по два батальона в день.

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