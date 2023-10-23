ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ США готовы поддерживать Израиль на условиях отказа от оккупации Газы

Вчера Израиль по ошибке обстрелял египетские позиции на границе с сектором Газа, за что быстро извинился. Этот инцидент указывает на то, что события могут выйти из-под контроля.

Вчера в СМИ появилась новость о том, что Китай направляет в регион часть своих военных кораблей. Поскольку китайцы строят военно-морскую базу в Джибути, вполне вероятно, что мы увидим китайские корабли в Красном море. Китай пытается обозначить противовес присутствию флота США, и это будет четким заявлением о поддержке Ирана.

Война в Украине

Россия регулярно пытается атаковать Украину в тех местах, где в прошлом россияне понесли тяжелые потери. Россия также нанесла менее масштабный авиаудар с помощью иранских беспилотников и одной крылатой ракеты по югу Украины, но украинская ПВО уничтожила все цели.

На направлении Сватово и Северодонецка российские войска продолжали попытки наступления в районе Купянска и на некоторых других участках центральной части фронта. В дислокации войск изменений нет. Погода в этом регионе еще очень долго не будет благоприятствовать использованию бронетехники.

В районе города Бахмут российское военное командование явно обеспокоено ситуацией и в последние дни пытается организовать более жестокие контратаки. Успеха это не принесло, и украинские силы продолжают медленно расширять сферу влияния к югу от города.