Родные с тревогой и отчаянием ждут решения судьбы заложников ХАМАС

Израиль проводит разведывательные вылазки на территорию сектора Газа с целью уничтожить ячейки боевиков, которые готовятся к следующей фазе войны, а также для того, чтобы собрать больше информации.

Между тем некоторые семьи продолжают получать от боевиков фотографии своих родных с угрозами, что те погибнут, если Израиль продолжит бомбить Газу или предпримет массированное вторжение в сектор.

Ханна и Надав. Фото: BBC

Мать Айелет Сватицки, Ханна Пери, и ее брат, Надав Попплуэлл, были захвачены боевиками ХАМАС 7 октября во время нападения на их кибуц на юге Израиля. Другой ее брат, Рой, был убит.

У Сватицки и ее братьев британское гражданство, они родом из Западного Йоркшира, поэтому она призывает правительство Великобритании сделать все возможное для возвращения ее родных.

В день нападения Айелет получила две фотографии, отправленные боевиками с телефона ее матери. На них Ханна и Надав сидят в гостиной, а под фото стоит подпись на английском - «ХАМАС».

Через несколько часов, уже на страничке Ханны в фейсбуке, появилось третье фото, на нем снова мать и брат Айелет, а рядом - вооруженный боевик.

«Больше я о них ничего не слышала, - рассказала Айелет в интервью Би-би-си, - а ведь моей матери 79 лет, у нее диабет, ей каждый день нужен инсулин. У брата тоже диабет, он принимает таблетки, и я очень тревожусь за их состояние».