Родные с тревогой и отчаянием ждут решения судьбы заложников ХАМАС

Число захваченных ХАМАС заложников оценивается в 222 человека, сообщил представитель израильской армии Даниэль Хагари. По его словам, на подтверждение этих данных понадобилось много времени, поскольку среди заложников достаточно много иностранных граждан, пишет Би-би-си.
Израиль проводит разведывательные вылазки на территорию сектора Газа с целью уничтожить ячейки боевиков, которые готовятся к следующей фазе войны, а также для того, чтобы собрать больше информации.
Между тем некоторые семьи продолжают получать от боевиков фотографии своих родных с угрозами, что те погибнут, если Израиль продолжит бомбить Газу или предпримет массированное вторжение в сектор.
Мать Айелет Сватицки, Ханна Пери, и ее брат, Надав Попплуэлл, были захвачены боевиками ХАМАС 7 октября во время нападения на их кибуц на юге Израиля. Другой ее брат, Рой, был убит.
У Сватицки и ее братьев британское гражданство, они родом из Западного Йоркшира, поэтому она призывает правительство Великобритании сделать все возможное для возвращения ее родных.
В день нападения Айелет получила две фотографии, отправленные боевиками с телефона ее матери. На них Ханна и Надав сидят в гостиной, а под фото стоит подпись на английском - «ХАМАС».
Через несколько часов, уже на страничке Ханны в фейсбуке, появилось третье фото, на нем снова мать и брат Айелет, а рядом - вооруженный боевик.
«Больше я о них ничего не слышала, - рассказала Айелет в интервью Би-би-си, - а ведь моей матери 79 лет, у нее диабет, ей каждый день нужен инсулин. У брата тоже диабет, он принимает таблетки, и я очень тревожусь за их состояние».
Если мать и брат Айелет Сватицки до сих пор официально числятся пропавшими без вести после того, как попали в заложники к ХАМАС, то судьба ее второго брата, увы, ясна. Его нашли убитым во дворе его дома в кибуце Надав. Но и здесь точка еще не поставлена.
«Его тело до сих пор официально не опознано, поэтому я до сих пор не могу его похоронить, - говорит Айелет. - Да, я потеряла одного брата, но хочу сделать все, чтобы вернуть домой второго брата и мать. И я хочу, чтобы правительство Великобритании сделало все, что в его силах, для того, чтобы вернуть их домой».
В воскресенье младший министр иммиграции Роберт Дженрик сообщил, что Великобритания «активно сотрудничает со всеми своими партнерами в регионе, чтобы обеспечить освобождение британских граждан, которых удерживает ХАМАС».
По словам Офри Бибас Леви, самый страшный кошмар случился, когда она узнала, что ее брата Ярдена вместе с женой Шири и двумя маленькими детьми, Ариэлем и Кфиром, взяли в заложники прямо у них дома в Нир-Оз.
«Я слышала, что делали боевики ХАМАС, они пытали людей, сжигали их заживо, убивали детей, насиловали женщин, и я не могу вообразить, через что прошли мои родные», - говорит Офри.
Она не знает, живы ли они, по-прежнему ли все вместе, есть ли у детей все необходимое и не приходится ли им видеть те ужасы, которые не должны видеть дети.
Офри хочет, чтобы власти оказали давление на все возможные гуманитарные организации, чтобы их представители отправились в Газу, выяснили ситуацию и добились освобождения заложников: «Они мирные люди, они не должны быть там, и чем дольше они будут там находиться, тем труднее будет их вернуть и тем меньше шанс, что они вернутся живыми».