Когда музы не молчат: как сражаются с российскими оккупантами деятели украинской культуры

Украинский киноклуб в Эстонии приглашает на показ документальных короткометражных фильмов в рамках программы «Культура против войны», организуемой ассоциацией «Смотри украинское»/Дивись українське!» при поддержке Посольства Украины в Эстонии. Показ состоится 25 октября в 18:00 в библиотеке Виймси (Хабенеэме, Рандвере теэ 9).
Герои четырех новелл, вошедших в подборку, - это режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев, кобзарь Тарас Компаниченко, рок-группа «Антитила», фотографы Влада и Константин Либеровы.Фильм рассказывает миру о ценностях и смыслах украинской культуры, которые помогают украинцам достойно противостоять агрессору, а также о деятелях украинской культуры, приостановивших свое творчество, чтобы защитить Украину.
Проект «Культура против войны» учрежден Ассоциацией «Смотри украинское» для документирования и донесения правды о войне России против Украины через рассказы о судьбе известных деятелей искусства, вступивших в ряды Вооруженных Сил Украины (ЗСУ) и/или занимающихся волонтерством. Проект поддерживают Европейский Союз, Министерство иностранных дел Украины, фонд «МХП-Громади» и компания «Вавилон».
Немного о героях новелл, вошедших в 100-минутный фильм. Есть возвышенная формула: «Мы должны пережить эту борьбу, чтобы реализовать наш Божий план – обрести свободу творчества!» - так говорит кобзарь, бандурист и солдат Тарас Компаниченко. «Быть свободным, чтобы творить!» Именно из этих слов родился слоган проекта «Культура против войны», который рассказывает о войне глазами художников и их участии в борьбе за победу Украины.
Тарас Компаниченко – известный украинский кобзарь. Более 30 лет он находил и записывал в архивах песни повстанцев и борцов за свободу. Он играет на старинных украинских инструментах: бандуре, казачьей лютне, колесной и корбовой лире, дуде. В 2005 году Компаниченко создал группу Chorea Kozacky, с которой исполняет думы, а также исторические и героические песни.
В настоящее время Тарас Компаниченко служит в 241-й бригаде территориальной обороны ВСУ. Несмотря на службу, инструмент всегда с ним: музыкант поддерживает боевой дух товарищей, выступает на присягах и прощаниях с героями, помогает собирать средства для военных на благотворительных концертах.
Константин и Влада Либеровы — пара военных фотографов-документалистов, которые с начала полномасштабного вторжения снимают события войны в горячих точках. Кроме того, фиксируют последствия военных преступлений - обстрелы жилых домов и гражданской инфраструктуры, затопление деревень и эвакуацию жителей после взрыва оккупантами Каховской ГЭС.
До боли правдивые, трогательные, вселяющие надежду фотографии Либеровых публикуются самыми авторитетными мировыми СМИ, включая BBC, Associated Press, Welt, Vogue, Forbes и New York Times. Фотография стала их оружием борьбы за справедливость. Глазами фотографов мир видит жестокость войны России против Украины и героическое сопротивление украинцев.
«От фотографов сейчас зависит, как обо всем узнают наши дети и дети наших детей через много лет. И если показать болезненную правду, как будто она "размыта", тогда они не почувствуют боли», - говорит Влада Либерова.
«Антитила» — известная украинская группа, участники которой с первого дня полномасштабного вторжения сменили музыкальные инструменты на оружие. За время службы они принимали непосредственное участие в боях за Киев и Харьковщину и продолжают сражаться на культурном фронте. Через международные СМИ они призывают мир активно помогать Украине. Совместно с Боно и Эджем из U2 они выпустили песню и клип, выступили на одной сцене с Эдом Шираном.
В фильме показана история войны, свидетелями и участниками которой стали участники рок-группы «Антитила».
Ахтем Сеитаблаев – украинский актер, на счету которого около 50 ролей в театре и кино. Он является режиссером таких известных фильмов, как: «Хайтарма», «Чужая молитва», «Киборги», «Захар Беркут», «Мирный-21». Его фильмы были показаны более чем в 60 странах. За свою профессиональную и общественную деятельность он получил десятки наград.
С началом полномасштабной войны Ахтем добровольно вступил в Войска территориальной обороны Вооружённых Сил Украины. «Это большое счастье, когда тобой руководит человек, который ценит человеческую жизнь, уважает тебя и всегда говорит не "иди вперед", а "со мной" и идет первым», - сказал Ахтем Сеитаблаев.