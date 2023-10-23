Когда музы не молчат: как сражаются с российскими оккупантами деятели украинской культуры

Тарас Компаниченко. Фото: Дивись українське!

В настоящее время Тарас Компаниченко служит в 241-й бригаде территориальной обороны ВСУ. Несмотря на службу, инструмент всегда с ним: музыкант поддерживает боевой дух товарищей, выступает на присягах и прощаниях с героями, помогает собирать средства для военных на благотворительных концертах.

Константин и Влада Либеровы — пара военных фотографов-документалистов, которые с начала полномасштабного вторжения снимают события войны в горячих точках. Кроме того, фиксируют последствия военных преступлений - обстрелы жилых домов и гражданской инфраструктуры, затопление деревень и эвакуацию жителей после взрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Константин и Влада Либеровы. Фото: Дивись українське!

До боли правдивые, трогательные, вселяющие надежду фотографии Либеровых публикуются самыми авторитетными мировыми СМИ, включая BBC, Associated Press, Welt, Vogue, Forbes и New York Times. Фотография стала их оружием борьбы за справедливость. Глазами фотографов мир видит жестокость войны России против Украины и героическое сопротивление украинцев.

«От фотографов сейчас зависит, как обо всем узнают наши дети и дети наших детей через много лет. И если показать болезненную правду, как будто она "размыта", тогда они не почувствуют боли», - говорит Влада Либерова.