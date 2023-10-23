ИНФОВОЙНА ⟩ Ложь о призыве украинских женщин в армию

С начала октября в социальной сети Facebook распространяется видеоролик, в котором утверждается, что в Вооруженных силах Украины проводится мобилизация всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Это ложная информация, так как на самом деле только женщины с медицинским образованием призваны на военную службу добровольцами, сообщает The Dispatch.