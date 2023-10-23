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ИНФОВОЙНА ⟩ Ложь о призыве украинских женщин в армию

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Тренировка украинских бойцов-добровольцев в Одессе 27 августа 2023 года.
Тренировка украинских бойцов-добровольцев в Одессе 27 августа 2023 года. Фото: Svet Jacqueline

Вооруженые силы Украины призвали украинских женщинам с медицинским образованием записаться на военную службу. Распространяющаяся в социальных сетях информация о мобилизации всех женщин Украины является ложной.

С начала октября в социальной сети Facebook распространяется видеоролик, в котором утверждается, что в Вооруженных силах Украины проводится мобилизация всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Это ложная информация, так как на самом деле только женщины с медицинским образованием призваны на военную службу добровольцами, сообщает The Dispatch.

«В Украине не осталось мужчин, и теперь они заполняют пробелы в рядах бойцов женщинами и молодыми парнями», - говорится в видеоролике. «В Украине принят закон, обязывающий всех женщин записываться на военную службу. Им нужно больше мяса для мясорубки», - добавляется в дезинформационном ролике.

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