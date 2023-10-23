Для жертвователей помощи Украине продлят действие налоговой льготы

По словам председателя финансовой комиссии Аннели Аккерманн, поправки способствуют получению образования по интересам. «Согласно законопроекту, в дальнейшем право на списание расходов, связанных с образованием по интересам для детей и подростков, сохранится до тех пор, пока ученик не закончит основную школу, гимназию или профтехучилище, либо пока он не будет исключен из списка учащихся», - пояснила Аккерманн. Она подчеркнула, что в настоящий момент списывать эти расходы можно лишь до достижения учеником возраста 18 лет.