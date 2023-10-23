Для жертвователей помощи Украине продлят действие налоговой льготы

Финансовая комиссия Рийгикогу решила инициировать законопроект о внесении изменений в закон о подоходном налоге, призванный изменить условия списания расходов физических лиц на обучение с облагаемого налогом дохода и продлить освобождение от налога пожертвований и подарков в помощь Украине, сообщила BNS пресс-служба Рийгикогу.
По словам председателя финансовой комиссии Аннели Аккерманн, поправки способствуют получению образования по интересам. «Согласно законопроекту, в дальнейшем право на списание расходов, связанных с образованием по интересам для детей и подростков, сохранится до тех пор, пока ученик не закончит основную школу, гимназию или профтехучилище, либо пока он не будет исключен из списка учащихся», - пояснила Аккерманн. Она подчеркнула, что в настоящий момент списывать эти расходы можно лишь до достижения учеником возраста 18 лет.
«Помимо этого, законопроект продлит срок действия положения, позволяющего делать необлагаемые подоходным налогом пожертвования и подарки в поддержку сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины, а также с целью предоставления и организации гуманитарной помощи», - сказала Аккерманн. Она добавила, что освобождение пожертвований от уплаты подоходного налога действует в отношении всех ранее включенных в список юридических лиц, кроме MTÜ Slava Ukraini.
В интересах правовой ясности законопроект также уточняет условия списания страховых взносов, ранее оплаченных за выплаты, получаемые с договоров о страховании жизни с высоким инвестиционным риском.