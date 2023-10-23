В Таллинне водитель, выехавший на перекресток на красный свет, оказался нелегальным иммигрантом

В воскресенье патруль проверил в районе Таллинского аэропорта автомобиль, водитель которого выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, сообщил представитель Пыхьяской префектуры. Транспортным средством управлял гражданин Молдовы 1997 года рождения.

Мужчина является водителем BOLT, но 9 августа Департамент полиции и погранохраны признал его долгосрочную визу недействительной. Краткосрочное разрешение на работу также было признано недействительным.