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Свалка истории: пришла пора прощаться с центовыми монетами?

Карл-Роберт Пухм
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Margus Ansu

Ежегодно Eesti Pank выпускает в обращение в среднем 50 тонн 1- и 2-центовых евромонет, но гораздо меньше из них попадает в оборот. В связи со связанными с этим затратами на производство и воздействием на окружающую среду продолжать выпуск мелких монет нецелесообразно, и страна ищет пути их постепенного прекращения.

По данным Министерства финансов, люди чаще всего получают 1- и 2-центовые монеты в качестве сдачи в магазинах, но мало используют их при самостоятельных покупках - они громоздки в кошельке, часто теряются и имеют низкую покупательную способность. При этом затраты на производство и обработку 1- и 2-центовых монет, а также их воздействие на окружающую среду несоизмеримо выше по сравнению с их стоимостью, отмечают в министерстве.

Для того чтобы уменьшить потребность в использовании 1- и 2-центовых купюр, Министерство финансов совместно с Eesti Pank направило заинтересованным сторонам для обсуждения проект идеи о том, чтобы начать округлять стоимость корзины покупок до ближайших 5 центов в кассовых аппаратах магазинов. Это позволит избежать нерационального производства монет, которое может возникнуть в результате их изъятия из обращения.

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