Свалка истории: пришла пора прощаться с центовыми монетами?

По данным Министерства финансов, люди чаще всего получают 1- и 2-центовые монеты в качестве сдачи в магазинах, но мало используют их при самостоятельных покупках - они громоздки в кошельке, часто теряются и имеют низкую покупательную способность. При этом затраты на производство и обработку 1- и 2-центовых монет, а также их воздействие на окружающую среду несоизмеримо выше по сравнению с их стоимостью, отмечают в министерстве.