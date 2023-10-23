Повышение экологических налогов ударит по людям и предприятиям

«Повышение плат за природопользование приведет к увеличению налоговой нагрузки для предприятий, а оплачивать это должен будет потребитель. Что касается повышения налогов, то здесь правительство давно перешло все разумные границы. Повышение налога с оборота, акциза на топливо и госпошлин, а также введение автомобильного налога в 2025 году преследуют лишь одну цель – найти деньги на выполнение предвыборного обещания реформистов отменить налоговый горб. Предприятия, многие из которых и так оказались на грани выживания, не заслуживают такого отношения», - сказал Ааб.

По словам Ааба, у правительства нет плана по выходу из экономического кризиса, а повышение налоговой нагрузки лишь повысит неуверенность в завтрашнем дне и приведет в волне банкротств. «Соглашусь с председателем правления компании Tallink Пааво Ныгене, который подчеркнул, что налогообложение населения с целью сделать его еще беднее не приведет к экономическому росту, поэтому правительству следует в первую очередь сосредоточиться на создании возможностей для инвестиций. Повышение экологических налогов – это лишь способ пополнить казну, который в очередной раз доказывает несостоятельность бюджетной политики реформистов», - отметил Ааб.

Яак Ааб добавил, что устанавливаемая плата за вырубку леса значительно ухудшит положение владельцев лесных угодий, а также промышленных и сельскохозяйственных предприятий. «Несколько компаний лесной промышленности уже обанкротились в этом году, планируемые изменения еще больше усложнят положение это отрасли. Продукция эстонских предприятий перестала быть конкурентоспособной из-за высоких цен, - отметил Ааб. - В пояснительной записке к законопроекту сказано, что поступления платы за вырубку леса могут быть направлены на восстановление лесов, однако в госбюджете это никак не отражено», - добавил он.