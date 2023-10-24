Ученые дают ответ: сколько дней нужно оставаться дома ребенку с коронавирусом?

Согласно исследованию, проведенному Стэнфордским университетом и Центром Шеффера Университета Южной Калифорнии, дети, инфицированные омикрон-штаммом коронавируса, в среднем остаются заразными в течение трех дней после положительного результата теста.
«Держать ребенка с коронавирусом дома в течение пяти дней более чем достаточно», - заявил в пресс-релизе соавтор исследования Нирадж Суд, старший научный сотрудник Центра Шеффера.
Исследование показало, что риск заражения сохраняется в среднем в течение трех дней после первоначального появления симптомов и тестирования: лишь 18,4 процента детей оказались заразными на пятый день, и лишь 3,9 процента - на 10-й день.
Исследование не выявило связи между вакцинацией и продолжительностью периода, в течение которого сохраняется риск заражения от ребенка.
Исследование было опубликовано в журнале JAMA Pediatrics.