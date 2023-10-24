Хотя и трудно сказать, сколько родителей в Эстонии препятствуют своему ребенку встречаться со вторым родителем, несомненно то, что это оказывает на ребенка разрушительное воздействие. Однако чиновники и суды по-разному оценивают отчуждение и его серьезность.

Почти одиннадцать лет назад тогдашняя сожительница Яаниса (имя изменено – прим. ред.) собрала вещи и переехала с их общим малышом. Однако спор между родителями не решен до сих пор: ссоры идут по поводу содержания, общения, прав опеки и даже выбора школы.