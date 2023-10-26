Андрей Канте: школьная реформа становится сильным вызовом и для эстонских школ, Таллинн делает все для ее успеха

- Вы знаете, сейчас очень трудно говорить о том, как будет эта ситуация развиваться. Понятно, что мы тоже получили данное обращение министра образования, очень серьезно к нему относимся, и те инициативы, которые Министерство образования как бы закрепляет за местными самоуправлениями, именно для того, чтобы смягчить данную ситуацию, они с одной стороны понятны.
С другой же стороны… Говорить о том, что Таллинн - самое богатое местное самоуправление, и поэтому Таллинн должен больше вкладывать и платить… Вот всегда здесь хочется полностью внести ясность: Таллинн достаточно вкладывает.
Это не значит, что мы должны делать этого меньше, наоборот, мы должны делать больше, ведь всегда есть куда стремиться. Но при всем при этом мы должны понять, что три опорных специалиста финансируются городом, что есть дополнительные программы, которые финансируются Таллинном, что учителя в детских садах получают тот минимум, что закреплен за учителями в общеобразовательных школах. И так далее, и тому подобное.
Здесь понятно, что легкого решения этой проблемы не будет. В общем и целом мы будем участвовать в этом процессе и вносить в него свой интеллектуальный вклад. И насколько это будет возможно, наверняка предложим и какие-то меры поддержки учителей.
- С 12 октября в школы и детсады Эстонии начали приходить письма с бомбовыми угрозами. Поскольку объем этих писем был невероятно большим, ясно, что в большинстве случаев поступление такого письма не означало автоматического преркращения работы учреждения. Понятно, что риски оценивают соответствующие службы, но наверняка и на уровне столичного департамента образования выработан какой-то алгоритм действий. Могли бы вы рассказать, как сейчас все это работает, при каких условиях ситуация требует более серьезного реагирования? Проводятся ли инструктажи с руководителями школ?