Андрей Канте: школьная реформа становится сильным вызовом и для эстонских школ, Таллинн делает все для ее успеха

Ответов на эти вопросы тогда получено не было. Потом мы встречались уже с новым министром образования, и к 26 июня Министерство образования должно было сформулировать свое видение комплектации школ. Однако министерство этого не сделало. В итоге 12 августа мы все-таки получили это видение, и там черным по белому было четко написано, что Таллинн должен исходить из действующего закона.

Но я напомню, что в Таллинне была сформирована экспертная комиссия по переходу, которая именно и предлагала план действий. Имеется соответствующий протокол от 28 июня, когда на повестке дня был вопрос о том, как мы будем выходить из сложившейся ситуации. Потому что, действительно, в условиях первого года перехода на эстонский язык обучения смешивание детей с разным родным языком будет достаточно большой проблемой. Прежде всего - для школ с эстонским языком обучения.

Комиссия предложила варианты. В данном случае практически единогласно было принято решение предложить мэрии именно такой вариант, когда мы дадим возможность родителям выбрать либо школу с эстонским языком обучения, либо школу, которая переходит на эстонский язык обучения. В общем, согласно этому плану мы и действуем. Как раз 11 октября я ходил с утвержденным планом действий в комиссиию по образованию и культуре, где подробно рассказал, что мы не будем на первых этапах способствовать такому перемешиванию детей.