HEV-дети: почему действовать нужно уже сейчас?

У Ида-Вируского центра предпринимательства появилась идея создать в регионе общий центр опорных услуг, предназначенный для детей с особыми потребностями в обучении (HEV). Основной смысл - собрать опорных специалистов под одной крышей и наладить их работу на благо проживающих в регионе HEV-детей. Но такая идея пришлась по вкусу не всем.
Оппозиционный депутат Нарвского горсобрания Яна Кондрашова считает, что сейчас, когда переход образования на эстонский язык коснулся весь Ида-Вирумаа, местные политики должны осознавать свою ответственность перед семьями, особенно перед теми, где есть дети с особыми образовательными потребностями. Речь идет о детях, которые требуют помощи специалистов: социальных педагогов, психологов, спецпедагогов или логопедов.
Депутат привела статистику, согласно которой недостаток опорных специалистов в Ида-Вирумаа – заметная проблема. «Исследование показывает, что в уезде имеется меньше половины необходимых опорных специалистов, при том, что около трети учащихся, включая 623 детей из Нарвы, нуждаются в поддержке. В детских садах уезда не хватает 39 опорных специалистов, а в общеобразовательных школах – 77», - пояснила Яна.
По мнению Кондрашовой, Нарва больше всего нуждается в спецпедагогах и логопедах, также необходимы социальные педагоги и психологи, а уже к следующему году будет нуждаться в 58 специалистах этой области. Яна уверена, что спрос на услугу будет только расти, но решение этому есть, и это - опорный центр для учеников с особыми образовательными потребностями.
Проект Ida-Viru HaridusHorisont
Ида-Вируский центр предпринимательства предложил Нарве принять участие в качестве партнера в проекте Ida-Viru HaridusHorisont. Суть проста: в Ида-Вирумаа в сотрудничестве с пятью самоуправлениями будет создан центр поддержки детей с особыми образовательными потребностями, целью которого станет более эффективное распределение ресурсов и обеспечение качества опорных услуг.
«Непосредственной целью проекта является создание функционирующей сети и цифровой платформы, благодаря которой увеличится число детей, получающих специальную образовательную поддержку. Для этого будет создана "пилотная" цифровая платформа для оказания услуг по сопровождению HEV-детей и развита образовательная сеть, куда будут привлекаться разные образовательные учреждения и предприниматели», - пояснила координатор кластера образования Ида-Вирумаа Керда Эйерт.
Проект рассчитан на три года, и за это время станет ясно, в каком формате будет работать центр. В конце проекта должна получиться полноценная самостоятельная организация.
Преимущества подобного центра очевидны: во-первых, специалисты поддержки будут выполнять только профессиональные обязанности, в результате чего их навыки и компетенция будут использоваться с максимальной пользой.
Во-вторых, услуга опорных специалистов будет доступна для всех учреждений, поскольку у организации будет больше возможностей для найма штатных квалифицированных специалистов, обеспечения целостного подхода к развитию и благоприятной среды для предоставления наилучших услуг.
В-третьих, появится надежная профессиональная сеть и база контактов. И, конечно, будет формироваться единое видение качества услуг, ответственность за которые будет нести одна организация.
«Так больше продолжаться не может. Проблема опорных специалистов - не проблема одного учебного заведения или муниципалитета, мы должны решать ее вместе в нашем регионе. Даже если в конкретном учебном заведении сегодня есть все необходимые опорные специалисты, это может измениться в любой момент», - говорит Эйерт.
По словам координатора, ресурс опорных специалистов в Ида-Вирумаа очень ограничен, поэтому разумно делиться тем, что есть, и коллективно выступать за то, чтобы специалистов стало больше.
«Каждое учебное заведение должно задуматься о том, какой объем работы оно может обеспечить для опорных специалистов, сколько дополнительной работы выполняет специалист в конкретном учебном заведении (работы, которую он не должен выполнять), и как с каждым годом увеличивается количество учащихся, нуждающихся в опорных специалистах», - подчеркнула Эйерт.
Кто против?
На данный момент от участия в проекте отказались Алутагузе, Силламяэ и Тойла. Основной причиной для отказа стала маленькая сеть образовательных учреждений в этих регионах. Участие Нарвы тоже под вопросом, так как не все нарвские депутаты поддержали эту идею.
Так, например, против высказалась Надежда Черкашина, депутат фракции Narva. По мнению Черкашиной, реализация проекта не решит имеющуюся проблему, так как тот факт, что специалистов соберут под одной крышей, не означает, что их станет больше.
Черкашина считает, что, отдав имеющихся специалистов в Ida-Viru HaridusHorisont, нарвские школы могут вообще остаться без опорных специалистов в своих штатах, и будут вынуждены покупать услуги на стороне за большие деньги. Депутат уверена, что необходимо сосредоточиться на создании необходимых условий для уже имеющихся у нас специалистов, чтобы те смогли сдать экзамен по эстонскому языку и соответствовать квалификационным требованиям, с которыми сейчас есть проблема.
Эйерт же придерживается мнения, что центр не решит проблему нехватки специалистов в одночасье, но, благодаря совместному общению и единой системе, будет легче обеспечить достаточное количество опорных специалистов в учебных заведениях. А эта проблема стоит очень остро.
«Мне кажется, что госпожа Черкашина понимает ситуацию не до конца. Не думаю, что, подключив местных специалистов к работе в центре, мы сами останемся без них, и они массово начнут переезжать в другие города или поселки. В конце концов, у многих здесь семьи и жизнь, поэтому такое маловероятно», - отметила Кондрашова.
Также, по мнению Керды Эйерт, никуда не денется потребность в русскоязычных опорных специалистах, у которых будет достаточно времени, чтобы сдать экзамен по эстонскому языку и поднять свою квалификацию.
Против высказалась и заместитель председателя горсобрания Наталия Умарова. «Для того, чтобы понимать, нужен или не нужен это проект, нужно понимать, как устроена система опорных специалистов в школе. Когда идет новый проект, он должен нести какое-то новое направление, что-то, чего не хватает в уезде», - прокомментировала ситуацию Умарова. По мнению Наталии, в регионе сейчас не хватает детских психиатров.
«Если бы этот проект помогал с данной проблемой, это было бы хорошо, думаю, тогда бы никто не отказался. Но в создании нового административного "брата", которого нужно будет держать на зарплате, я смысла не вижу», - добавила она. Умарова считает, что вместо этого можно было бы иметь, к примеру, должность координатора, который будет работать среди школ и поддерживать опорных специалистов, направлять и помогать им. Но в формировании очередного административного аппарата надобности Наталия не видит.
«Исследования показывают, что в период с 2021 по 2022 учебный год количество HEV-учащихся увеличилось на 766 человек. Это очень много. Наблюдается постоянный приток детей с особыми потребностями, они есть во всех классах. Кто поддержит учителей, чтобы те могли справиться с ними в классе? Наш проект окажет помощь и учителям, и родителям», - подытожила Эйерт.
Депутат фракции Narva Катри Райк считает, что участвовать в проекте необходимо, но далеко не все депутаты в этом заинтересованы. «Когда на повестке дня стоят подобные вопросы, их должна обсуждать комиссия по образованию, но она не собиралась с января месяца этого года», - обратила внимание Райк. Она добавила, что дети с особыми потребностями в образовании попадут в очень тяжелую ситуацию, и именно центр такого типа дал бы возможность им получить помощь. «Это не нормально, что горсобрание или горуправа обмениваются мнениями через прессу вместо того, чтобы собраться и обсудить вопрос», - подчеркнула Райк.
По мнению Кондрашовой, основная проблема в том, что на данный момент просто недостаточно информации о центре, и пока это все - проектная идея. Людей также может пугать страх перемен, ведь система для региона будет абсолютно новой и непривычной. Но новое - не всегда плохо, а иногда и очень даже хорошо.