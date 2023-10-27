HEV-дети: почему действовать нужно уже сейчас?

Кто против?

На данный момент от участия в проекте отказались Алутагузе, Силламяэ и Тойла. Основной причиной для отказа стала маленькая сеть образовательных учреждений в этих регионах. Участие Нарвы тоже под вопросом, так как не все нарвские депутаты поддержали эту идею.

Так, например, против высказалась Надежда Черкашина, депутат фракции Narva. По мнению Черкашиной, реализация проекта не решит имеющуюся проблему, так как тот факт, что специалистов соберут под одной крышей, не означает, что их станет больше.

Черкашина считает, что, отдав имеющихся специалистов в Ida-Viru HaridusHorisont, нарвские школы могут вообще остаться без опорных специалистов в своих штатах, и будут вынуждены покупать услуги на стороне за большие деньги. Депутат уверена, что необходимо сосредоточиться на создании необходимых условий для уже имеющихся у нас специалистов, чтобы те смогли сдать экзамен по эстонскому языку и соответствовать квалификационным требованиям, с которыми сейчас есть проблема.

Эйерт же придерживается мнения, что центр не решит проблему нехватки специалистов в одночасье, но, благодаря совместному общению и единой системе, будет легче обеспечить достаточное количество опорных специалистов в учебных заведениях. А эта проблема стоит очень остро.