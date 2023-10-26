МНЕНИЕ ⟩ Три потрясения центристов

Когда Эдгар Сависаар, вокруг которого формировалась партия, ушел в отставку по состоянию здоровья, это, несомненно, стало первым испытанием. Но затем у партии появился выбор между несколькими способными кандидатами в лидеры, среди которых явно выделялся Юри Ратас, и партия, как обычно, выстроилась за лидером. Возможно, Ратас не обладал харизмой «вождя» в глазах партийцев, но этот молодой человек смог вывести Центристскую партию из рядов оппозиции с небывалой быстротой, и последующие годы правления члены Центристской партии вспоминают с теплотой.
Начало полномасштабной агрессии России в прошлом году стало толчком к очередному потрясению, поскольку Центристская партия в значительной степени сколотила свой политический капитал за счет русских, проживающих в Эстонии, и других людей в русскоязычном информационном пространстве. Те, кто находится под влиянием российских телеканалов, воспринимают войну в Украине и международные отношения с точки зрения Кремля, который оправдывает войну и высмеивает любую страну, пытающуюся помочь жертве агрессии.
Значительная часть русскоговорящих, ранее поддерживавших партию, не приняла позицию председателя партии Юри Ратаса по вопросам безопасности и национальных интересов Эстонии, и рейтинг партии начал падать, что привело к потере десяти мест на государственных выборах. Не привлекла она и новых эстонских избирателей, которые должны выбирать между несколькими партиями, имеющими схожую с Центристской партией программу.
Однако сентябрьские выборы, на которых мэр Таллинна Михаил Кылварт стал председателем Центристской партии, ознаменовали начало третьего витка в формировании партии, который может привести к маргинализации или дезинтеграции политического сообщества