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МНЕНИЕ ⟩ Три потрясения центристов

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Михаил Кылварт.
Михаил Кылварт. Фото: Eero Vabamägi
  • За десять лет партия пережила три потрясения
  • Последнее из них может оказаться для Центристской партии роковым
  • Новому лидеру практически нечего сказать эстонским избирателям

Обладая самым большим количеством членов среди всех партий, Центристская партия за последнее десятилетие пережила два серьезных потрясения и сейчас набираются сил для третьего, которое может оказаться фатальным, пишет журналист Аймар Алтосаар.

Когда Эдгар Сависаар, вокруг которого формировалась партия, ушел в отставку по состоянию здоровья, это, несомненно, стало первым испытанием. Но затем у партии появился выбор между несколькими способными кандидатами в лидеры, среди которых явно выделялся Юри Ратас, и партия, как обычно, выстроилась за лидером. Возможно, Ратас не обладал харизмой «вождя» в глазах партийцев, но этот молодой человек смог вывести Центристскую партию из рядов оппозиции с небывалой быстротой, и последующие годы правления члены Центристской партии вспоминают с теплотой.

Начало полномасштабной агрессии России в прошлом году стало толчком к очередному потрясению, поскольку Центристская партия в значительной степени сколотила свой политический капитал за счет русских, проживающих в Эстонии, и других людей в русскоязычном информационном пространстве. Те, кто находится под влиянием российских телеканалов, воспринимают войну в Украине и международные отношения с точки зрения Кремля, который оправдывает войну и высмеивает любую страну, пытающуюся помочь жертве агрессии.

Значительная часть русскоговорящих, ранее поддерживавших партию, не приняла позицию председателя партии Юри Ратаса по вопросам безопасности и национальных интересов Эстонии, и рейтинг партии начал падать, что привело к потере десяти мест на государственных выборах. Не привлекла она и новых эстонских избирателей, которые должны выбирать между несколькими партиями, имеющими схожую с Центристской партией программу.

Однако сентябрьские выборы, на которых мэр Таллинна Михаил Кылварт стал председателем Центристской партии, ознаменовали начало третьего витка в формировании партии, который может привести к маргинализации или дезинтеграции политического сообщества

Однако сентябрьские выборы, на которых мэр Таллинна Михаил Кылварт стал председателем Центристской партии, ознаменовали начало третьего витка в формировании партии, который может привести к маргинализации или дезинтеграции политического сообщества. Кылварт, добившийся политической известности в Таллинне в основном за счет агитации за русскоязычное школьное образование и голосов ласнамяэского избирателя, сформировал вокруг себя круг верных сторонников и своей кадровой политикой сделал все руководство города более русскоязычным, более жестким и управляемым из одной точки, как это принято в восточных странах.

Его непонимание того, что происходит в других регионах Эстонии и чего ждут от него коллеги по партии, проявилось уже на первых встречах с региональными организациями. Пожизненные члены Центристской партии, привыкшие напрямую общаться с предыдущими председателями - Сависааром и Ратасом - и слышавшие от них вдохновляющие идеи, удивлены тем, что новому лидеру нечего им сказать. Нельзя так проводить партийный митинг, потому что партия - это постоянный контакт и доверие.

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