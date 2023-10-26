МНЕНИЕ ⟩ Три потрясения центристов

Однако сентябрьские выборы, на которых мэр Таллинна Михаил Кылварт стал председателем Центристской партии, ознаменовали начало третьего витка в формировании партии, который может привести к маргинализации или дезинтеграции политического сообщества. Кылварт, добившийся политической известности в Таллинне в основном за счет агитации за русскоязычное школьное образование и голосов ласнамяэского избирателя, сформировал вокруг себя круг верных сторонников и своей кадровой политикой сделал все руководство города более русскоязычным, более жестким и управляемым из одной точки, как это принято в восточных странах.

Его непонимание того, что происходит в других регионах Эстонии и чего ждут от него коллеги по партии, проявилось уже на первых встречах с региональными организациями. Пожизненные члены Центристской партии, привыкшие напрямую общаться с предыдущими председателями - Сависааром и Ратасом - и слышавшие от них вдохновляющие идеи, удивлены тем, что новому лидеру нечего им сказать. Нельзя так проводить партийный митинг, потому что партия - это постоянный контакт и доверие.