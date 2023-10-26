В сентябре управа района Кесклинн отмечала 30-летие с начала работы и в честь этого призвала всех детсадовцев и школьников района поучаствовать в конкурсе рисунков «Кесклинн 30 лет спустя». Всего на конкурс поступило 165 работ.
КОНКУРС ⟩ 30 лет спустя в центре города будут жить радостные люди, на крышах будут расти деревья, а по ним лазать обезьяны
Конкурс проходил в трех возрастных группах: дошкольники, 1–4-й классы и 5–9-й классы. Хотя жюри выбрало в каждой группе три лучшие работы, остальные рисунки также дали очень яркое представление о том, каким дети представляют будущее Кесклинна.
В сопроводительных письмах ко многим рисункам упоминались радостные люди, как, например, в работе 6-летней Терезы из детского сада Kiisupere. «В городе нельзя быть злым. Все хорошие и радостные. На крыше растут деревья, и даже обезьяны переехали в город. Всем хорошо»,- гласит описание рисунка.
Также упоминалась городская природа: каждый пятый писал о деревьях, кустарниках, цветах или зеленых местах для отдыха, а также об обитающих в городском пространстве животных. Дети предсказали, что в нашем городском пространстве появятся такие экзотические обитатели, как разноцветные рыбки, обезьяны и единороги.
«Позитивно, что тревожное эхо войны не очень сильно отразилась в работах детей. Следы боевых действий в Старом городе изображает только один рисунок. Остальные скорее обусловлены извечным характером мальчишек или увиденным в боевиках», - упомянула член жюри конкурса старейшина Кесклинна Моника Хауканымм.
Конечно же, к видению будущего, по традиции старых фантастических фильмов, относятся инопланетяне, и упоминается возможность путешествовать на Луну.
Движение будущего также воплощено на рисунках различными способами. Из общественного транспорта изображены как беспилотный автобус, так и летающие трамваи. То, что станет «Меньше машин!», подчеркивается почти десять раз. На некоторых рисунках автомобили и вовсе заменены лошадьми.
«Дети удивляли в своих работах всевозможными чудо-машинами и механизмами, которые на первый взгляд кажутся немного слишком фантастическими, однако разве 30 лет назад кто-то предполагал, что по нашим улицам будут ездить беспилотные автомобили и роботы-доставщики? Вполне возможно, что учащиеся как раз угадали», - отмечала учительница ИЗО из гимназии Густава Адольфа Сирли Конт.
Вместе с тем было много и тех, кто видит автомобили частью городского пространства через 30 лет. Некоторые работы также выражали критику в адрес дебрей парковок и автодорог, упоминает Конт. «Сквозной темой, несомненно, стало изображение общественного пространства так, что люди будут проводить там больше времени», - заявила она.
Каким станет через 30 лет наш климат? Молодежь предсказывает как дождь, так и солнце, а также землетрясение. Вместо потепления климата в паре работ прослеживается прогноз на его похолодание. «Но ничего страшного — в одной работе над городом был установлен стеклянный потолок, с помощью которого можно самим настраивать климат», — сказала с обнадеживающей улыбкой Хауканымм.
«Наши дети творческие, с богатой фантазией и весьма оптимистичные. Они заботятся о растениях, о животных и о людях. Кесклинн будущего в хороших руках», — заключила старейшина района.
В число лучших участников конкурса рисунков «Кесклинн 30 лет спустя» вошли:
- из дошкольников
1. Тереза, 6 лет, детский сад Kiisupere, руководитель Кадри Куллеркупп
2. Мирьям, 6 лет, детский сад Kiisupere, руководитель Кадри Куллеркупп
3. Тууле Мария, 5 лет, детский сад Kullatera, руководитель Мерит Хабе
- из 1–4-го классов
1. Элизабет, 2-й класс, гимназия Густава Адольфа, руководитель Сирли Конт
2. Миртель, 2-й класс, гимназия Густава Адольфа, руководитель Сирли Конт
3. Элиза, 2-й класс, гимназия Густава Адольфа, руководитель Сирли Конт
- из 5–9-го классов
1. Сольвейг, 6-й класс, гимназия Густава Адольфа, руководитель Сирли Конт
2. София, 6-й класс, гимназия Густава Адольфа, руководитель Сирли Конт
3. Анита, 7-й класс, Таллиннская художественная школа, руководитель Пильви Бланкин Йонес
Из работ также будет составлена выставка, которая будет открыта с 31 октября по 3 ноября перед управой Кесклинна по адресу Нунне, 18. Посмотреть все рисунки можно и ЗДЕСЬ.