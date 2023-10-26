КОНКУРС ⟩ 30 лет спустя в центре города будут жить радостные люди, на крышах будут расти деревья, а по ним лазать обезьяны

«Дети удивляли в своих работах всевозможными чудо-машинами и механизмами, которые на первый взгляд кажутся немного слишком фантастическими, однако разве 30 лет назад кто-то предполагал, что по нашим улицам будут ездить беспилотные автомобили и роботы-доставщики? Вполне возможно, что учащиеся как раз угадали», - отмечала учительница ИЗО из гимназии Густава Адольфа Сирли Конт.

Вместе с тем было много и тех, кто видит автомобили частью городского пространства через 30 лет. Некоторые работы также выражали критику в адрес дебрей парковок и автодорог, упоминает Конт. «Сквозной темой, несомненно, стало изображение общественного пространства так, что люди будут проводить там больше времени», - заявила она.

Рисунок Элизабет, 2-й класс, гимназия Густава Адольфа, руководитель Сирли Конт Фото: Управа Кесклинна.

Каким станет через 30 лет наш климат? Молодежь предсказывает как дождь, так и солнце, а также землетрясение. Вместо потепления климата в паре работ прослеживается прогноз на его похолодание. «Но ничего страшного — в одной работе над городом был установлен стеклянный потолок, с помощью которого можно самим настраивать климат», — сказала с обнадеживающей улыбкой Хауканымм.

«Наши дети творческие, с богатой фантазией и весьма оптимистичные. Они заботятся о растениях, о животных и о людях. Кесклинн будущего в хороших руках», — заключила старейшина района.

В число лучших участников конкурса рисунков «Кесклинн 30 лет спустя» вошли: - из дошкольников 1. Тереза, 6 лет, детский сад Kiisupere, руководитель Кадри Куллеркупп 2. Мирьям, 6 лет, детский сад Kiisupere, руководитель Кадри Куллеркупп 3. Тууле Мария, 5 лет, детский сад Kullatera, руководитель Мерит Хабе - из 1–4-го классов 1. Элизабет, 2-й класс, гимназия Густава Адольфа, руководитель Сирли Конт 2. Миртель, 2-й класс, гимназия Густава Адольфа, руководитель Сирли Конт 3. Элиза, 2-й класс, гимназия Густава Адольфа, руководитель Сирли Конт - из 5–9-го классов 1. Сольвейг, 6-й класс, гимназия Густава Адольфа, руководитель Сирли Конт 2. София, 6-й класс, гимназия Густава Адольфа, руководитель Сирли Конт 3. Анита, 7-й класс, Таллиннская художественная школа, руководитель Пильви Бланкин Йонес