«Цахи был совершенно сломлен. Он видел, как погибла его дочь, видел, как пуля попала ей в голову, и она умерла рядом с ним. Его дочь, которая только что справила 18-летие, в доме полно шариков, поздравительных открыток, и вот теперь еще крови».

Цахи приказали подняться, его руки были связаны за спиной проводом. Дети кричали хамасовцам, чтобы они не забирали папу и не убивали его. А потом его увезли.

15-летняя Шэрон, вторая по старшинству дочь Гали, которая была в Тель-Авиве во время нападения, старается успокоить мать, которая рассказывает о трагедии.

Шэрон смогла поговорить с отцом по телефону прямо во время нападения боевиков. «Шэрон, у нас беда, я перезвоню позже, я люблю тебя», - успел сказать Цахи и повесил трубку. Это был их последний разговор. Гали запомнила и последние слова, которые она сказала мужу.

«Когда его уводили из дома, я сказала ему, „я люблю тебя, не будь героем, будь умным, позаботься о себе и вернись ко мне невредимым“, вот и все. И сейчас я хочу только одного, чтобы он вернулся целым и невредимым», - говорит Гали.

«Цахи обязан быть здесь, чтобы оплакивать свою дочь, а я должна обнять его».