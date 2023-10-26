Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который недавно вызвал раздражение других лидеров Европейского союза встречей с лидером российского режима Владимиром Путиным, сегодня заявил, что гордится этим.
Премьер-министр Венгрии: я горжусь нашей связью с Россией
«Мы будем держать открытыми все каналы связи с Россией. Иначе не будет перспектив для мира, - заявил Орбан журналистам в преддверии саммита ЕС в Брюсселе. - Такова стратегия. И мы гордимся ею».
Премьер-министр добавил: «Мы единственные, кто выступает за мир и в пользу мира, что было бы в интересах всех в Европе».
Орбан, поддерживающий связи с Москвой, пожал руку Путину на встрече в Пекине 17 октября, где обсуждалось сотрудничество в области энергетики.
Это была одна из немногих встреча Путина с европейским лидером, после того как в феврале 2022 года он развязал полномасштабную войну против Украины, граничащей с Венгрией.
Венгерский лидер ранее выступал против санкций Запада в отношении Москвы. Встреча также вызвала недоумение среди партнеров Венгрии по НАТО.
На прошлой неделе послы стран-членов альянса и Швеции встретились в Будапеште, чтобы обсудить растущую обеспокоенность по поводу углубления отношений Венгрии с Россией, сообщило посольство США.