Впервые за долгое время ЕЦБ не изменил процентные ставки

До этого Центробанк повышал ставки десять заседаний подряд. «Управляющий совет ЕЦБ твердо намерен добиться возвращения инфляции к целевому уровню в 2%. Совет считает, что ключевые ставки находятся на уровне, который, при его поддержании в течение достаточно длительного периода, внесет значительный вклад в достижение этой цели», - говорится в пресс-релизе.

Руководство ЕЦБ намерено и дальше придерживаться политики, при которой решения об уровне ставок и длительности сохранения ограничительной политики определяются поступающими данными статистики. В частности, это касается данных о динамике инфляции и степени трансмиссии денежно-кредитной политики.

ЕЦБ указал на существенное замедление инфляции в сентябре, когда индекс потребительских цен в еврозоне вырос на минимальные за два года 4,3% в годовом выражении. При этом центробанк по-прежнему ожидает, что инфляция будет слишком высокой на протяжении длительного периода.

В сообщении говорится также, что портфель бумаг, приобретенных им в рамках программы выкупа активов (APP), сокращается умеренными и предсказуемыми темпами, поскольку ЕЦБ больше не реинвестирует поступления от погашаемых бумаг.

При этом средства от погашения бондов в рамках другой программы, PEPP, будут реинвестироваться как минимум до конца 2024 года.