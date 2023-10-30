МНЕНИЕ ⟩ Ида-Вирускому уезду предлагается анестезия вместо лечения

По словам Вадима Орлова, рекламируемый механизм гарантирования со стороны Фонда предпринимательства и инноваций на самом деле попросту не работает. «Потому что прежде чем получить гарантию от Фонда предпринимательства и инноваций, предприниматель сначала должен пойти в банк, у которого должен возникнуть свой интерес к проекту предпринимателя, - разъясняет Орлов. - А если банк засомневается в его кредитоспособности, то получить кредит на приемлемых условиях становится невозможным». В этом плане крупным фирмам, с большим оборотом и капиталом, немного легче, хотя и тут есть немало подобных проблем.

Решение есть?

Тем не менее, Вадим Орлов уверен, что из этой, казалось бы, тупиковой ситуации возможен успешный выход. По его мнению, решение лежит на поверхности и давно всем известно. «Оно очень простое, как и все гениальное, - считает Орлов. - Нашему государству всего лишь надо взять на себя смелость давать гарантию для предпринимателей Ида-Вирумаа при ходатайстве на получение пособия из Фонда справедливого перехода, например, на 75% от тех самых 55% самофинансирования.

Если бы у предпринимателя была возможность прямо в ходатайстве указать, что ему еще и требуется гарантия от Фонда предпринимательства и инноваций, то при наличии такой гарантии, в приведенном выше примере, для реализации проекта с общим бюджетом 1 млн евро наш предприниматель должен будет вложить собственных денег лишь 150 000 евро.