МНЕНИЕ ⟩ Ида-Вирускому уезду предлагается анестезия вместо лечения

Каждое новое правительство Эстонии объявляло о планах активно заниматься экономическим подъемом северо-востока. Журналист Александр Мясоедов пишет, что так происходило и двадцать, и десять, и пять лет назад, занимаются этим благороднейшим делом и сейчас. Однако ситуация в Ида-Вирумаа по-прежнему выглядит весьма печально, потому что по-настоящему эффективных мер поддержки региона не применяется, и изменений к лушему не заметно.
«Обезболивание» региона
В живом организме, например, таком, как человеческое тело, ощущение боли - это сигнал о неблагополучии в каком-то его месте. Скажем, вы поранились, и нервная система моментально дает сигнал об этом в головной мозг: мол, хозяин, проблема у нас, срочно принимай меры. Рану лечат, а чтобы уменьшить страдания, медицина использует обезболивающие средства. Но важно знать, что анестезия не излечивает, а всего лишь блокирует нервные импульсы, чтобы боль не достигла центра управления, мозга, и не беспокоила его.
Так вот, лично у меня создается устойчивое впечатление, что уже не одно десятилетие серьезные экономические проблемы (и строго отвечая принципу домино - далее неизбежно социальные, демографические и прочие), эти застарелые болезни сложного «организма» эстонского северо-востока, врачуются главным образом методом анестезии. «Обезболивание» идет за счет активного обнародования программ, идей, обещаний провести анализ, учесть мнения, переобучить, профинансировать и диверсифицировать. На все это тратится большое количество денег.
Превосходным образчиком такой анестезии, на мой взгляд, является и заявление о том, что «…Эстония движется к тому, чтобы в скором времени стать одной из самых богатых стран Европы…», сделанное 24 октября в парламенте премьер-министром Каей Каллас.
Какова реальность?
На самом же деле болезненные язвы Ида-Вирумаа все никак не исцеляются, и в свете последних событий вообще даже грозят разрастанием. Зато анестезии опять хоть залейся. Сколько их уже было, «новых программ развития Ида-Вирумаа»? Ну и где он, эффективный результат широко разрекламированных мер, действий и поддержек?
Лет шесть назад была начата разработка «Плана справедливого перехода». Много-много красивых и убедительных слов, сотни миллионов обещанных евро, акцент на особое внимание к Ида-Вирумаа как зоне наибольшего риска, - он вообще был назван целевым регионом Справедливого перехода. Каков результат?
На днях министр экономики Эстонии Тийт Рийсало признался нарвской газете «Город» в том, что в процессе освоения 340 млн евро, которые предлагает Фонд справедливого перехода, малые и средние предприятия крайне неактивны. В чем причина? По мнению министра, опять нужны некие мероприятия, рассказывающие о предоставляемых возможностях и отличных перспективах.
Надо полагать, снова будут очередные семинары, брошюры, разъясняющие, кто, каким образом и сколько может получить денежек из упомянутого фонда. А что хотят при этом сами малые фирмы, почему они, собственно, дружно не стоят в очередь за поддержкой? Им наплевать, или нет идей?
«Пока ответа нет, мы разбираемся», - чистосердечно признается местной газете министр экономики. Звучит как минимум странно. Эдакая tabula rasa - как будто и не было предыдущих лет подготовки Справедливого перехода, и наше очередное правительство начинает опять тему с чистого листа.
Идеи есть - нет свободных денег
На самом деле, считает руководитель Нарвского промышленного парка IVIA, депутат горсобрания Нарвы Вадим Орлов, так называемая «неактивность» малых и средних предпринимателей обусловлена лишь тем, что у них попросту нет свободных средств, чтобы обеспечить самофинансирование поддержки Фонда справедливого перехода. Его поддержка составляет в общем случае 45% от общего бюджета проекта.
«Допустим, что общий бюджет проекта - один миллион евро. В этом случае предприниматель должен вложить своих денег в объеме 550 000 евро, - объясняет Вадим Орлов. - А где их взять? Ведь сегодня у малых и средних предпринимателей Ида-Вирумаа в принципе нет доступа к капиталу - банки считают вложения в наш регион рискованным шагом. И очень неохотно дают кредиты для инвестирования».
Орлов поясняет, почему для необходимого инвестирования у местных предпринимателей действительно нет собственного «золотого запасу». «События последних трех лет буквально опустошили счета местных фирм, - говорит он. - В 2020 году много их средств ушло на покрытие потерь из-за ковидных ограничений и нарушения логистических связей с зарубежными поставщиками. Потом война в Украине, которая вызвала практически блокировку прежних стабильных поставок и в связи с этим - резкий рост цен на строительные и сырьевые материалы. А потом по вполне понятным причинам стремительно полезла вверх стоимость энергоносителей».
«Скачок стоимости электроэнергии в 4-5 раза окончательно «добил» остатки свободных средств наших местных предприятий и фирм», - подводит печальный итог Орлов.
Дайте доступ к капиталу
«Ида-Вирумаа и раньше считался рискованным регионом, как не самый развитый в предпринимательском плане, - напоминает руководитель Нарвского промышленного парка IVIA. - А сейчас еще много говорится о неизбежности Справедливого перехода, что на деле для Ида-Вирумаа означает резкое увеличение нестабильности главного стержня экономики северо-востока - сланцевой энергетики и сланцевой химии. Что будет взамен, никому неизвестно. И, разумеется, щедро выдавать кредиты в регионе, где разрушается устойчивая экономика, банки не будут - им-то зачем рисковать?».
По словам Вадима Орлова, рекламируемый механизм гарантирования со стороны Фонда предпринимательства и инноваций на самом деле попросту не работает. «Потому что прежде чем получить гарантию от Фонда предпринимательства и инноваций, предприниматель сначала должен пойти в банк, у которого должен возникнуть свой интерес к проекту предпринимателя, - разъясняет Орлов. - А если банк засомневается в его кредитоспособности, то получить кредит на приемлемых условиях становится невозможным». В этом плане крупным фирмам, с большим оборотом и капиталом, немного легче, хотя и тут есть немало подобных проблем.
Решение есть?
Тем не менее, Вадим Орлов уверен, что из этой, казалось бы, тупиковой ситуации возможен успешный выход. По его мнению, решение лежит на поверхности и давно всем известно. «Оно очень простое, как и все гениальное, - считает Орлов. - Нашему государству всего лишь надо взять на себя смелость давать гарантию для предпринимателей Ида-Вирумаа при ходатайстве на получение пособия из Фонда справедливого перехода, например, на 75% от тех самых 55% самофинансирования.
Если бы у предпринимателя была возможность прямо в ходатайстве указать, что ему еще и требуется гарантия от Фонда предпринимательства и инноваций, то при наличии такой гарантии, в приведенном выше примере, для реализации проекта с общим бюджетом 1 млн евро наш предприниматель должен будет вложить собственных денег лишь 150 000 евро.
Вадим Орлов уверен, что при такой поддержке государства найдется много желающих получить поддержку, чтобы успешнее развивать свой бизнес. И нужна только политическая воля и решительные действия правительства.
Сами себе режиссеры
Но пока есть только неопределенность, а правительство и структуры, созданные в поддержку Справедливого перехода, находятся в творческом поиске. Возможно, ищут виноватых. В своей речи на конференции «Ида-Вирумаа - возможность, которую боятся», премьер-министр Кая Каллас дала понять, что государство ждет именно от предпринимателей действий по инвестированию в реформирование сланцевого сектора Ида-Вирумаа.
И тут возникает вопрос - а чем занимается недавно назначенный спецпредставитель правительства в Ида-Вирумаа Яанус Пурга? Не ему ли и карты в руки - узнать, наконец, почему это предприниматели все артачатся, не инвестируют, чего им все-таки надо? Впрочем, как сообщалось недавно в СМИ, Пурга занят пока важным делом - составляет для себя конкретную должностную инструкцию. Ее ему, оказывается, не дали, вот и приходится самому определяться, чего надо делать.
Кстати, бывший мэр Нарвы Катри Райк, с 27 сентября приступившая к работе представителем Тартуского университета в Ида-Вирумаа, согласно пресс-релизу ТУ, выполняет также очень ответственную миссию - она должна укрепить связь университета с Ида-Вирумаа и наладить сотрудничество между ученым сообществом и предприятиями региона.
Ну разумеется, и здесь много говорится о сланцевой промышленности и Справедливом переходе, а также промышленном водороде, геотермальных электростанциях и прочей «зеленой» тематике. Сама Райк доходчиво пояснила важность своей новой работы журналистам таким образом, что современная умная промышленность требует сотрудничества между университетами и организациями, но бизнесмены говорят одно, ученые - другое, и эти стороны нужно как-то сводить между собой. Ну конечно же, куда там приземленным предпринимателям понять этих обитающих в заоблачных высях науки профессоров. Тут-то и переведет им с умного языка на понятный историк Катри Райк. С нетерпением ждем отличных результатов.
Ах да, еще одна благая весть. Недавно в прессе появилось сообщение, что наше государство снова ищет коммуникационного партнера по Справедливому переходу. Надо полагать, за 135 000 евро путем «гибрида коммуникации и маркетинга» (?) этот партнер повернет всех, кто еще сомневается, на дорогу к светлому будущему. Вот на это деньги есть - Министерство финансов пояснило, что расходы на услуги коммуникационной фирмы будут покрыты из средств структурных фондов ЕС.
Глядишь, общими усилиями спецпредставителей, коммуникаторов и прочих «связующих» глубоко буксующий Справедливый переход да как и стартанет! Или это снова анестезия?