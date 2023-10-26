Аувереская электростанция снова заработает, но цены на электричество это не снизит

«Поскольку предлагаемая на рынок мощность Аувереской станции составляет 274 мегаватта, ее влияние на цены на электроэнергию в нашем регионе скорее маленькое. На цену электроэнергии в нашем регионе больше влияют производство возобновляемой энергии в регионе Балтийского моря, работа крупных атомных электростанций и надежность межгосударственных энергокабелей», - сказал глава Enefit Power Андрес Вайнола.

Эта электростанция скорее позволяет предотвратить резкий скачок цен, если при неблагоприятном стечении обстоятельств цены на электроэнергию начнут быстро расти. Тем не менее, по словам Вайнола, Аувереская станция может немного снизить давление на цены в ситуации, когда в энергокабелях между странами Балтии и Северными странами происходят сбои и цены на электроэнергию в странах Балтии резко растут.