Учителя о пикете: акция придаст нам силы на переговорах о зарплате

В четверг предприниматели, профсоюзы, ученические объединения потребовали от правительства придерживаться достигнутых договоренностей и привести зарплату преподавателей в соответствие с зарплатой других работников с высшим образованием. В выступлениях отмечалось, что продолжающийся кризис в сфере оплаты труда учителей угрожает всем сферам жизни - от экономики до безопасности.

По словам Реэмо Вольтри, проходящий при посредничестве госпримирителя переговорный процесс продолжится в ближайшие недели встречей в трехстороннем формате с представителями Министерства образования и науки.

«Сейчас много говорят об угрозе забастовки учителей, но не это наша цель. Мы просто хотим, чтобы было сохранено весеннее соглашение, а зарплата учителей была доведена до уровня зарплат других ведущих специалистов равными шагами в течение четырех лет. Неразумно разрушать фундамент всего общества, без него весь дом не устоит. Профессия учителя - одна из самых напряженных и важных в мире, и государство должно, наконец, это понять», - сказал Вольтри.

Предложения по оплате труда учителей были публично поддержаны рядом ассоциаций, организаций и профессиональных объединений. В четверг на Тоомпеа собрались представители студенческих обществ, академических профсоюзов, руководители школ и детских садов, родители, спасатели, железнодорожники и инженерные организации.