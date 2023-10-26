Учителя о пикете: акция придаст нам силы на переговорах о зарплате

Проведенная в четверг на Тоомпеа демонстрация в поддержку учителей стала жестом, который придаст учителям дополнительные силы для переговоров о зарплате - об этом глава Союза работников образования Эстонии (EHL) Реэмо Вольтри сказал BNS, комментируя акцию.
В четверг предприниматели, профсоюзы, ученические объединения потребовали от правительства придерживаться достигнутых договоренностей и привести зарплату преподавателей в соответствие с зарплатой других работников с высшим образованием. В выступлениях отмечалось, что продолжающийся кризис в сфере оплаты труда учителей угрожает всем сферам жизни - от экономики до безопасности.
По словам Реэмо Вольтри, проходящий при посредничестве госпримирителя переговорный процесс продолжится в ближайшие недели встречей в трехстороннем формате с представителями Министерства образования и науки.
«Сейчас много говорят об угрозе забастовки учителей, но не это наша цель. Мы просто хотим, чтобы было сохранено весеннее соглашение, а зарплата учителей была доведена до уровня зарплат других ведущих специалистов равными шагами в течение четырех лет. Неразумно разрушать фундамент всего общества, без него весь дом не устоит. Профессия учителя - одна из самых напряженных и важных в мире, и государство должно, наконец, это понять», - сказал Вольтри.
Предложения по оплате труда учителей были публично поддержаны рядом ассоциаций, организаций и профессиональных объединений. В четверг на Тоомпеа собрались представители студенческих обществ, академических профсоюзов, руководители школ и детских садов, родители, спасатели, железнодорожники и инженерные организации.
«Если мы продолжим двигаться нынешним курсом, то через пару лет у нас будет катастрофическая нехватка толковых работников как в инженерии, так и в области информационных технологий. Это приведет к падению экспорта и новому экономическому кризису. В то время как смелые инвестиции в преподавателей сейчас стали бы по меньшей мере таким же важным поступком, как проект "Прыжок тигра" в недавнем прошлом», - считает член правления Союза инженеров Эстонии Энн Кернер.
«Необразованный народ представляет опасность для самого себя и не способен противостоять внешним угрозам. В Эстонии критически велико число пожаров со смертельным исходом и других несчастных случаев, и как общество мы не готовы к серьезным кризисам. Учителя должны играть центральную роль в обеспечении любой безопасности», - пояснил главное доверенное лицо профсоюза спасателей Эстонии Калле Кооп.
Единственным представителем коалиционной партии, попросившим слова для выступления на демонстрации, стал член правления Социал-демократической партии Пеэп Петерсон. «Каждый раз, когда социалисты были в правительстве, зарплата учителей повышалась. И в следующем году она должна вырасти на разумную величину. Защищайте себя и знайте, что социал-демократическое большинство с вами», - сказал Петерсон.
Профсоюз учителей Эстонии выразил благодарность всем своим союзникам, несколько новых организаций уже заявили о своей поддержке. «Мы активно общаемся с ними и рады, что положение учителей, их проблемы нашли понимание в самых широких слоях общества. И если остальное не поможет и потребуется забастовка, мы встанем плечом к плечу», - заявил профсоюз.