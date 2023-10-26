Морские эксперты считают совершенно исключительным, что китайскому судну Newnew Polar Bear было разрешено продолжить плавание из порта Санкт-Петербурга в Северный Ледовитый океан только с одним якорем.
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Пропавший якорь и разрыв газопровода: к китайскому судну возникает все больше вопросов
Возможная связь между китайским контейнеровозом и разрывом газопровода вызывает все больше вопросов. Финские следователи обнаружили на дне моря якорь, и все большее внимание в расследовании уделяется китайскому контейнеровозу.