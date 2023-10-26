Пропавший якорь и разрыв газопровода: к китайскому судну возникает все больше вопросов

Возможная связь между китайским контейнеровозом и разрывом газопровода вызывает все больше вопросов. Финские следователи обнаружили на дне моря якорь, и все большее внимание в расследовании уделяется китайскому контейнеровозу.

Судно, следовавшее из Калининграда в Санкт-Петербург, в ночь на 8 октября находилось над газопроводом, когда произошло повреждение. Когда судно вышло из Санкт-Петербурга в обратный рейс, финские власти получили сообщение, что с левой стороны судна отсутствует носовой якорь. Это подтвердили фотографии, сделанные в порту Санкт-Петербурга и позднее, 22 октября, когда судно буксировали вблизи Архангельска.