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Пропавший якорь и разрыв газопровода: к китайскому судну возникает все больше вопросов

Эркки Эрилайд
, журналист
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Newnew Polar Bear.
Newnew Polar Bear. Фото: Portnews.ru

Морские эксперты считают совершенно исключительным, что китайскому судну Newnew Polar Bear было разрешено продолжить плавание из порта Санкт-Петербурга в Северный Ледовитый океан только с одним якорем. 

Возможная связь между китайским контейнеровозом и разрывом газопровода вызывает все больше вопросов. Финские следователи обнаружили на дне моря якорь, и все большее внимание в расследовании уделяется китайскому контейнеровозу.

Судно, следовавшее из Калининграда в Санкт-Петербург, в ночь на 8 октября находилось над газопроводом, когда произошло повреждение. Когда судно вышло из Санкт-Петербурга в обратный рейс, финские власти получили сообщение, что с левой стороны судна отсутствует носовой якорь. Это подтвердили фотографии, сделанные в порту Санкт-Петербурга и позднее, 22 октября, когда судно буксировали вблизи Архангельска.

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