Главными темами русскоязычных антикремлевских YouTube-каналов в последние дни стали застой в лагере пропагандистов и, снова и снова, состояние здоровья Владимира Путина. Кроме того, это новости о продолжающейся войне, а также загадочная смерть еще одного руководителя компании «Лукойл».
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YOUTUBE ⟩ Пропагандисты ссорятся, а Путин почти мертв
Авторы самых изощренных теорий о здоровье Путина, такие как социолог Валерий Соловей и бывший сотрудник КГБ Сергей Жирнов, продолжают утверждать, что он серьезно болен и что общественность видит в основном его двойника.