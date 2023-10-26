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YOUTUBE ⟩ Пропагандисты ссорятся, а Путин почти мертв

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Дмитрий Гордон (слева) в эфире с Василем Головановым на его канале.
Дмитрий Гордон (слева) в эфире с Василем Головановым на его канале. Фото: Kuvatõmmis

Главными темами русскоязычных антикремлевских YouTube-каналов в последние дни стали застой в лагере пропагандистов и, снова и снова, состояние здоровья Владимира Путина. Кроме того, это новости о продолжающейся войне, а также загадочная смерть еще одного руководителя компании «Лукойл».

Авторы самых изощренных теорий о здоровье Путина, такие как социолог Валерий Соловей и бывший сотрудник КГБ Сергей Жирнов, продолжают утверждать, что он серьезно болен и что общественность видит в основном его двойника.

Однако теперь масла в огонь подлило утверждение о том, что у Путина недавно остановилось сердце, и его удалось спасти. Правдивость этих слухов сомнительна, но их влияние настолько велико, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков поднял этот вопрос на пресс-конференции. Он заявил, что здоровье Путина очень хорошее, но особое внимание привлекла фраза, согласно которой президент не использует никаких двойников во время работы.

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