Премьер-министр Кая Каллас заявила в четверг после встречи в Брюсселе с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, что случаи повреждения газопровода Balticconnector, выхода из строя эстонско-финского кабеля связи и неисправности эстонско-шведского кабеля связи связаны между собой.
Кая Каллас: случаи повреждения кабелей связи и Balticconnector связаны между собой
Об этом сообщила пресс-служба правительства. По словам Каллас, Эстония со всей серьезностью относится к повреждению подводной инфраструктуры в Балтийском море.
«У нас есть основания полагать, что инциденты с Balticconnector и подводными кабелями связи связаны между собой. Мы продолжим расследование обстоятельств в тесном сотрудничестве с Финляндией и Швецией, а также другими союзниками и партнерами. Важно, чтобы мы тщательно изучили все выдвигаемые версии и не делали преждевременных выводов. На данном этапе ни одна из версий, касающихся эстонских кабелей связи, не может быть подтверждена или опровергнута», - сказала Каллас.
На встрече Каллас отметила хорошую работу эстонских, финских и шведских следователей и экспертов. «Сотрудничество между тремя странами в расследовании этих происшествий и общении с союзниками и партнерами было эффективным, и важно, чтобы мы продолжали в том же духе», - сказала она.