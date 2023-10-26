Кая Каллас: случаи повреждения кабелей связи и Balticconnector связаны между собой

«У нас есть основания полагать, что инциденты с Balticconnector и подводными кабелями связи связаны между собой. Мы продолжим расследование обстоятельств в тесном сотрудничестве с Финляндией и Швецией, а также другими союзниками и партнерами. Важно, чтобы мы тщательно изучили все выдвигаемые версии и не делали преждевременных выводов. На данном этапе ни одна из версий, касающихся эстонских кабелей связи, не может быть подтверждена или опровергнута», - сказала Каллас.