Зимой из Рижского аэропорта можно будет улететь в более чем 75 пунктов назначения

В эти выходные, с 29 октября, в аэропорту «Рига» вступает в силу осенне-зимнее расписание полетов.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic предложит 55 прямых направлений из Риги, а ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair - 26 прямых направлений.

Аэропорт также отмечает, что 29 октября после длительного перерыва в Ригу вернется British Airways, которая свяжет Ригу с лондонским Хитроу. Рейсы между Ригой и Хитроу будут выполняться три раза в неделю.

airBaltic с 4 ноября запускает еженедельный рейс из Риги на марокканский морской курорт Агадир.

С 27 февраля airBaltic добавит в свою маршрутную сеть испанский курорт Аликанте, куда полеты будут выполняться два раза в неделю.

В дополнение к трем новым направлениям в этом зимнем сезоне продолжатся полеты в Гданьск, Ниццу, Бухарест, Порту, Будапешт, Валенсию и Катанию.

В зимнем сезоне аэропорт «Рига» будут обслуживать 18 перевозчиков, обеспечивая прямое сообщение с 32 странами и 77 аэропортами.

Регулярные рейсы из аэропорта «Рига» будут выполнять 12 перевозчиков: airBaltic, Ryanair, Norwegian, Finnair, Wizz Air, Lufthansa, Aegean Airlines, Transavia, LOT, Turkish Airlines, British Airways и Uzbekistan Airways.

Шесть авиакомпаний будут выполнять зимние чартерные программы из Риги, в том числе Skyline Express в сотрудничестве с туроператором Anex Tours начнет полеты из Риги на египетский курорт Хургада.

Ожидается, что общее количество рейсов в этом зимнем сезоне будет на 14% больше, чем годом ранее