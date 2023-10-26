«Новости в 7» за 26 октября: как вести себя в кризисной ситуации, где в Таллинне можно бесплатно воспользоваться швейными машинками, где починить мебель и прямой эфир с астрологом Кристиной Ивановой

Сегодня в выпуске:

- Как подготовить себя к кризисной ситуации, к возможной эвакуации и что должно быть обязательно дома у каждого, и готовы ли эстоноземельцы к неожиданному развитию событий - узнавала наш корреспондент

- Коротко по стране: что требовали от правительства участники пикета на Тоомпеа, в Эстонию прибыла новая вакцина от коронавируса и в Кристийне начались работы по борьбе с грызунами

- В среду вечером, 25 октября, волостное собрание Тойла приняло решение начать переговоры с Министерством образования и науки о реформировании Тойлаской гимназии. Все подробности - в материале нашего специального корреспондента

- В доказательство своего титула «Зеленой столицы Европы» Таллинн предоставляет различные мастерские для ремонта или создания чего-то нового своими руками.Где можно бесплатно воспользоваться швейными машинками, а где починить деревянные изделия - в нашем материале

- Когда живешь внутри исторических событий очень хочется иметь хоть какую-то опору в завтрашнем дне. Что готовят нам звезды и когда следующий коридор затмений - узнаем в прямом эфире: в студии астролог Кристина Иванова