Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 26 октября: как вести себя в кризисной ситуации, где в Таллинне можно бесплатно воспользоваться швейными машинками, где починить мебель и прямой эфир с астрологом Кристиной Ивановой
Сегодня в выпуске:
- Как подготовить себя к кризисной ситуации, к возможной эвакуации и что должно быть обязательно дома у каждого, и готовы ли эстоноземельцы к неожиданному развитию событий - узнавала наш корреспондент
- Коротко по стране: что требовали от правительства участники пикета на Тоомпеа, в Эстонию прибыла новая вакцина от коронавируса и в Кристийне начались работы по борьбе с грызунами
- В среду вечером, 25 октября, волостное собрание Тойла приняло решение начать переговоры с Министерством образования и науки о реформировании Тойлаской гимназии. Все подробности - в материале нашего специального корреспондента
- В доказательство своего титула «Зеленой столицы Европы» Таллинн предоставляет различные мастерские для ремонта или создания чего-то нового своими руками.Где можно бесплатно воспользоваться швейными машинками, а где починить деревянные изделия - в нашем материале
- Когда живешь внутри исторических событий очень хочется иметь хоть какую-то опору в завтрашнем дне. Что готовят нам звезды и когда следующий коридор затмений - узнаем в прямом эфире: в студии астролог Кристина Иванова
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 26 октября.