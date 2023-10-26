Один человек в больнице: на Ярвевана-теэ в Таллинне произошло серьезное ДТП

Сегодня вечером около 17 часов в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием нескольких автомобилей на Ярвевана-теэ в Таллинне.
По предварительным данным, произошло столкновение пяти автомобилей, когда грузовой автомобиль, направлявшийся в сторону Мустамяэ, врезался во впереди идущий Renault. Женщина, находившаяся за рулем Renault, была доставлена в больницу для проведения медицинского обследования.
Водитель, который также прислал фотографию в редакцию Postimees, сообщил, что движение по Ярвевана-теэ было нарушено более чем на полчаса. После столкновения на место происшествия прибыли три полицейские машины.
Точные обстоятельства аварии еще выясняются и пока рекомендуется избегать Ярвевана-теэ.