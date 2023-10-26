МНЕНИЕ ⟩ Ида-Вирумаа как вторая Эстония

Такой разноплановый путь требует ясности как в обществе, так и на уровне закона. Мы должны быть едины во мнении по важным вопросам. У нас нет двух Эстоний. Нет смысла зарывать голову в песок и говорить, что мы идем по прекрасному зеленому пути, а в восточной Эстонии все будет продолжаться по-прежнему.

Исследование осведомленности об окружающей среде, проведенное в 2022 году, показывает, что жители Северо-Восточной Эстонии более обеспокоены тем, где они живут. Недостаток экологической информации особенно остро ощущается и в Северо-Восточной Эстонии - регионе, где поведение и отношение людей к окружающей среде также менее экологично, чем в других регионах Эстонии.

У нас нет двух Эстоний. Нет смысла зарывать голову в песок и говорить, что мы идем по прекрасному зеленому пути, а в восточной Эстонии все будет продолжаться по-прежнему.

Основными поставщиками экологической информации являются, конечно же, местные промышленные предприятия, которые предоставляют информацию со своей точки зрения. Экологические организации, неправительственные организации и другие заинтересованные группы часто не имеют достаточного охвата ни в плане информационного пространства, ни в плане фактического присутствия.

В экономическом плане жители северо-востока Эстонии также не придают особого значения экологической устойчивости, поскольку доля людей, испытывающих экономические трудности, здесь наиболее высока. Хотя жители северо-востока Эстонии в среднем больше обеспокоены экологической ситуацией в своих населенных пунктах, они меньше, чем в среднем, обеспокоены глобальным изменением климата. По данным опроса, доступ к экологической информации также хуже, чем в среднем по Северо-Восточной Эстонии.

В Эстонии заключены долгосрочные соглашения, такие как «Основные принципы экологической политики», и готовится климатический закон, однако более конкретного плана действий нет. Для бизнеса важно заранее знать правила игры, чтобы смело делать ставки и рисковать.