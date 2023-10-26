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МНЕНИЕ ⟩ Ида-Вирумаа как вторая Эстония

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Новый завод по производству масел Eesti Energia должен был быть готов в марте, но сейчас строительство приостановлено на несколько месяцев.
Новый завод по производству масел Eesti Energia должен был быть готов в марте, но сейчас строительство приостановлено на несколько месяцев. Фото: Tairo Lutter
  • Какой должна быть промышленность в Ида-Вирумаа?
  • Должна быть одна общая Эстония
  • Жители северо-востока Эстонии обеспокоены местом своего проживания

Это как если бы у нас было две Эстонии: одна - Северо-Восточная Эстония, а другая - все остальное, - пишет колумнист Мартин Тикк.

Просматривая новости за последние несколько недель, создается впечатление, что у нас две Эстонии. В одной Эстонии мы явно движемся к более зеленому будущему, с велосипедными дорожками, ветряками и городами, полными растительности.

В другой - озабоченность, прежде всего, потерей рабочих мест, упадком экономики и средств к существованию, где решения проблем находятся в дефиците. Эстония находится на перепутье: Ида-Вирумаа и вся остальная Эстония идут разными путями.

Недавно специальную награду «Успешное Развитие Зелёного Направления 2021» получило акционерное общество Enefit Power, управляющее шахтами, заводами масел и электростанцией Eesti Energia, которое сократило долю ископаемого топлива в производстве электроэнергии и активно развивает различные решения в области повторного использования и циркулярной экономики.

«В то время, когда многие люди и предприятия все еще пытаются понять, что такое "Зеленый переход", в Ида-Вирумаа появилось предприятие, которое прошло долгий путь к более экологичной Эстонии», - сказала Маре Роосилехт, директор Вирумааского колледжа.

До этого была подготовлена петиция с целью привлечь внимание к экологическим последствиям работы того же завода масел, которые не соответствуют эстонским принципам углеродной нейтральности и бережного отношения к окружающей среде.

В Ида-Вирумаа началось строительство завода. Там непосредственно работало 200 человек. В то же время обеспокоенность состоянием окружающей среды Эстонии дошла до судебных инстанций, которые потребовали остановить строительство. Создается впечатление, что обе стороны тянут «свою Эстонию» на себя, пока она не порвется.

Такой разноплановый путь требует ясности как в обществе, так и на уровне закона. Мы должны быть едины во мнении по важным вопросам. У нас нет двух Эстоний. Нет смысла зарывать голову в песок и говорить, что мы идем по прекрасному зеленому пути, а в восточной Эстонии все будет продолжаться по-прежнему.

Исследование осведомленности об окружающей среде, проведенное в 2022 году, показывает, что жители Северо-Восточной Эстонии более обеспокоены тем, где они живут. Недостаток экологической информации особенно остро ощущается и в Северо-Восточной Эстонии - регионе, где поведение и отношение людей к окружающей среде также менее экологично, чем в других регионах Эстонии.

У нас нет двух Эстоний. Нет смысла зарывать голову в песок и говорить, что мы идем по прекрасному зеленому пути, а в восточной Эстонии все будет продолжаться по-прежнему.

Основными поставщиками экологической информации являются, конечно же, местные промышленные предприятия, которые предоставляют информацию со своей точки зрения. Экологические организации, неправительственные организации и другие заинтересованные группы часто не имеют достаточного охвата ни в плане информационного пространства, ни в плане фактического присутствия.

В экономическом плане жители северо-востока Эстонии также не придают особого значения экологической устойчивости, поскольку доля людей, испытывающих экономические трудности, здесь наиболее высока. Хотя жители северо-востока Эстонии в среднем больше обеспокоены экологической ситуацией в своих населенных пунктах, они меньше, чем в среднем, обеспокоены глобальным изменением климата. По данным опроса, доступ к экологической информации также хуже, чем в среднем по Северо-Восточной Эстонии.

В Эстонии заключены долгосрочные соглашения, такие как «Основные принципы экологической политики», и готовится климатический закон, однако более конкретного плана действий нет. Для бизнеса важно заранее знать правила игры, чтобы смело делать ставки и рисковать.

Если ясно, что Ида-Вирумаа была, есть и будет промышленным регионом, то вопрос в том, каким именно. Промышленности без воздействия на окружающую среду не бывает. Но какая промышленность достаточно экологична? Какой должна быть Эстония с устойчивой промышленностью и сохраненной природой?

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