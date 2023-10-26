В самые первые дни войны между Израилем и ХАМАС погибли два четырехлетних мальчика. Один был израильтянином, другой — палестинцем. Но авторы многих постов в социальных сетях вместо того, чтобы оплакивать их смерть, отрицали сам факт их трагической гибели.
Израильтянин Омер и палестинец Омар: как соцсети не поверили в смерть двух четырехлетних детей на войне Израиля с ХАМАС
Омар Билал аль-Банна и Омер Симан-Тов жили совсем недалеко друг от друга: на расстоянии около 23 км. Между ними возвышался забор, он же стена безопасности, построенный по границе Израиля и сектора Газа. Омар и Омер знакомы не были и даже никогда не встречались. Их объединял возраст и то, что оба любили играть на улице вместе со своими братьями и сестрами.
Их лица появились в моей ленте на прошлой неделе. Оба были убиты в результате конфликта, начавшегося 7 октября.
Я разыскала их семьи, друзей и свидетелей гибели детей. В обоих случаях они рассказали мне трагическую историю.
Омер Симан-Тов был убит, когда ХАМАС напал на его дом в кибуце Нир-Оз 7 октября.
Омар Билал аль-Банна был убит четыре дня спустя в результате авиаудара Израиля по Эйн аль-Зейтуну, к востоку от города Газа.
То, как пользователи соцсетей по обе стороны конфликта отрицают смерть мальчиков, наглядно иллюстрирует информационную битву в интернете, которая идет параллельно с военными действиями на земле.
Мы стали свидетелями бесстыдных попыток преуменьшить произошедшее, или просто отрицать насилие, совершенное против детей.
Эти ложные утверждения глубоко ранили семьи и друзей, оплакивающих своих близких. Ранили они и тех, кто стал свидетелем этих трагедий.
«Это не ребенок, это – кукла»
«Свеча моей жизни» — так мать Омара Билала аль-Банны Ясмин описывает своих детей в Instagram.
Меня связали с ней два фотографа. Я сопоставила ее профили в соцсетях с доступными мне данными, чтобы подтвердить, что она действительно является матерью Омара.
Омара убили, когда он играл на улице со своим старшим братом Маждом. Я видела кадры, на которых Мажд говорит, что так оно все и было.
В этом видео он рассказывает, что удар пришелся по соседнему дому, а затем обломки рухнули на Омара. Мажд тоже был ранен. Видно, что у него забинтована нога, а сам он — явно в шоке.
Первый увиденный мною пост о смерти Омара был из произраильского аккаунта в соцсети X (ранее известной как Twitter). Там было опубликовано видео, на котором мужчина в серой рубашке держит тело маленького ребенка, завернутое в белое одеяло или простыню. Позже я узнала, что этим ребенком был убитый Омар.
Видео сопровождалось подписью человека, который его и расшарил: «ХАМАС в отчаянии!». Далее шла ложная информация о том, что эта группировка (ХАМАС считается террористической организацией в США, Британии, ЕС и других странах) «опубликовала видео, на котором показан мертвый палестинский ребенок»: «Но, осторожно, это — подвох. Это — не настоящий ребенок, это — кукла».
Этот же пользователь заявил, что это видео «показывает, насколько усердно работает лживая и клеветническая пропагандистская рука ХАМАС и палестинцев». Он же предположил, что аккаунты ХАМАС сначала расшарили, а потом удалили эти кадры, потому что они не имели отношения к реальности.
По данным X, этот пост, содержащий видео и ложные утверждения, был просмотрен 3,8 миллиона раз. Выдвинутые в нем обвинения были подкреплены и заявлением израильских властей, тоже опубликованном на X.
В этом посте тоже было видео с ребенком в белом одеяле, а под ним был опубликован кадр из того же ролика, на котором лицо умершего было обведено кругом.
Видео и фотография сопровождались следующими словами: «ХАМАС случайно опубликовал видео с куклой (да, куклой), которую представили, как одну из жертв, погибших в результате нападения ЦАХАЛ (Сил обороны Израиля)».
В последующие часы другие официальные аккаунты на X, в том числе и принадлежащие посольствам Израиля во Франции и Австрии, повторили эти утверждения. Вскоре их стали распространять произраильские и анти-хамасовские аккаунты, базирующиеся в Израиле и, насколько удалось установить, в Индии.
В каждом из этих сообщений говорилось, что перед нами не ребенок, а кукла. Я посмотрела расшаренное видео, из которого видно, что это – действительно реальное тело, а не кукла.
Я отследила исходные кадры до страницы Instagram палестинского фотографа Моамена Эль-Халаби. Он снял то самое исходное видео, на котором мужчина в серой рубашке держит Омара. Я с ним связалась.
Я также связалась с другим фотожурналистом, Мохаммедом Абедом из информационного агентства AFP, который был на том же месте и в то же время. Он сфотографировал того же мужчину, держащего на руках того же ребенка, завернутого в белую простыню. Позже эта фотография была загружена на сайт Getty Images.
В подписи к фотографии говорится, что она была сделана «возле морга больницы Аль-Шифа в городе Газа». Она датирована 12 октября 2023 года — в тот же день, когда видеоклипом поделился в Instagram Моамен Эль Халаби.
Другие организации по проверке фактов, такие как Alt News, также установили источники оригинальных фотографий и видео.
Оба фотожурналиста предоставили мне дополнительную информацию, подтверждающую, что видео и фотография были сделаны в больнице Аль-Шифа, рядом с моргом. Дополнительно они рассказали о том, что в тот день происходило в больнице, и о мужчине в серой рубашке, который был родственником Омара.
Они заявили, что ребенок на фотографии был не куклой, а мертвым маленьким мальчиком — Омаром Билалом аль-Банной. Они также поделились дополнительными изображениями, которые я сопоставила с оригинальной видеозаписью Моамена Эль-Халаби, чтобы подтвердить личность ребенка.
После нашего разговора Мохаммед Абед опубликовал в Instagram историю со сделанной им фотографией. В подписи он написал следующее: «На этой фотография — не кукла, я сделал ее в больнице Аль-Шифа, и это чистая правда».
Похоже, что отчасти люди решили, что перед ними кукла из-за цвета кожи Омара на фотографии. Но Абед сказал, что делал фотографии нескольких детей, убитых в ходе авиаударов по сектору Газа, и что их кожа выглядела точно так же.
Мать Омара Ясмин подтвердила, что ее сын погиб в результате авиаудара, добавив, что ложь об «убийстве детей и невинных людей — вранье и фальшивка».
«Они не имеют права говорить, что он кукла», — сказала она.
«Они [израильское правительство] лгут и открещиваются от своих преступлений и массовых убийств», — добавила она.
Представитель посольства Израиля в Великобритании не стал напрямую комментировать ни сообщения в соцсетях, ни обстоятельства смерти Омара. Он сказал Би-би-си, что «очень важно рассматривать все случаи дезинформации», но также обвинил в распространении дезинформации и саму Би-би-си.
Соцсеть X не ответила на запрос Би-би-си о комментариях.
«Омер был проплаченным актером»
Друг семьи Симан-Тов, Мор Лакоб, сказала мне, что «Омер был просто ангелом».
«Он был таким красивым, милым и чистым. Он был очень близок со своими сестрами. Они всегда играли вместе. Сестры очень тепло к нему относились», — добавила она.
Мор отправила семье Симан-Тов сообщение в WhatsApp солнечным субботним утром, когда боевики ХАМАС прорвались через ограждение по периметру Газы и атаковали их кибуц. Она рассказала мне, что ей подтвердили, что им удалось спрятаться в убежище, но это было последнее, что она слышала.
Дальнейшие сообщения, отправленные ее друзьям, остались непрочитанными.
Позже Мор Лакоб узнала, что родители Омера, Тамар и Йонатан, были застрелены. А трое их детей, Омер и его старшие сестры Шахар и Арбель, погибли в своем собственном подожженном доме. Их смерть была освещена ведущими новостными агентствами.
На фотографии Омер улыбается в окружении родителей и сестер.
Это изображение было опубликовано в аккаунте израильского правительства в соцсети X. В нем говорится, что перед вами «вся семья, уничтоженная террористами ХАМАС». «Нет слов. Пусть их память будет благословением», — написано под снимком. Это мнение разделил и бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт.
В комментариях под этим постом многие говорили о страшном потрясении и выражали поддержку, но были и такие высказывания, которые я найти не ожидала.
В нескольких аккаунтах, поддерживающих ХАМАС, утверждалось, что Омер был «проплаченным актером», потому что ХАМАС «не убивал детей». Другие же утверждали, что это была «еврейская пропаганда во всей красе», и заявляли, что ни Омер, ни его сестры не были убиты. Один пользователь даже написал: «Нет доказательств», что они мертвы, и попросил «прекратить врать».
Просматривая еще несколько постов и видео, показывающих семью Симан-Тов в разных социальных сетях, я наткнулась на многие десятки подобных комментариев.
В части из них высказывались предположения, что Омер и его сестры были «актёрами для кризисов», то есть такими, кому платили за то, чтобы они разыгрывали трагедию.
Я проверила профили людей, написавших подобные комментарии. Многие из них оказались реальными людьми со всего мира. Некоторые из них активно поддерживали ХАМАС, а несколько, судя по всему, базировалась на Западном Берегу.
У этих аккаунтов не было огромного числа подписчиков. Однако совокупный эффект их постов, похоже, усилил широко распространенные тренды в социальных сетях, утверждающие, что боевики ХАМАС детей не убивали и на них не нападали, несмотря на подтвержденные и широко распространенные доказательства такого насилия.
В комментариях содержалась и другая ложь: убийства действительно произошли, но их совершили не боевики ХАМАС. Один пользователь написал следующее: «Думаю, это сам Израиль» убил этих детей, а израильтяне «пытались обвинить ХАМАС».
Мор Лакоб разговаривала со мною из своего дома в Сиднее. Она сказала, что подобные комментарии в соцсетях сделали ее горе по поводу гибели друзей еще более глубоким.
«Я просто хочу, чтобы мир помнил и знал, что произошло. Смириться с их смертью достаточно тяжело, и все эти комментарии делают ситуацию еще хуже. Как я могу на это ответить? Мне нужно доказать, что они умерли? Почему нужно было заполнить пять могил их прекрасными телами?» — сказала она.
Мор назвала подобную распространяемую онлайн дезинформацию «злой и жестокой».
Когда я рассказал ей, что смерть палестинских детей, таких как Омар, также отрицалась и подвергалась сомнению в социальных сетях, она расстроилась еще больше.
«Мое сердце сочувствует каждому невинному (человеку), которого убили, убили из-за действий ХАМАС, — сказала она. — Это нечестно».