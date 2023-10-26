Израильтянин Омер и палестинец Омар: как соцсети не поверили в смерть двух четырехлетних детей на войне Израиля с ХАМАС

Меня связали с ней два фотографа. Я сопоставила ее профили в соцсетях с доступными мне данными, чтобы подтвердить, что она действительно является матерью Омара.

Омара убили, когда он играл на улице со своим старшим братом Маждом. Я видела кадры, на которых Мажд говорит, что так оно все и было.

В этом видео он рассказывает, что удар пришелся по соседнему дому, а затем обломки рухнули на Омара. Мажд тоже был ранен. Видно, что у него забинтована нога, а сам он — явно в шоке.

Первый увиденный мною пост о смерти Омара был из произраильского аккаунта в соцсети X (ранее известной как Twitter). Там было опубликовано видео, на котором мужчина в серой рубашке держит тело маленького ребенка, завернутое в белое одеяло или простыню. Позже я узнала, что этим ребенком был убитый Омар.

Видео сопровождалось подписью человека, который его и расшарил: «ХАМАС в отчаянии!». Далее шла ложная информация о том, что эта группировка (ХАМАС считается террористической организацией в США, Британии, ЕС и других странах) «опубликовала видео, на котором показан мертвый палестинский ребенок»: «Но, осторожно, это — подвох. Это — не настоящий ребенок, это — кукла».