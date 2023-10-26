Алкотестер в Рийгикогу? EKRE требует удалять пьяных депутатов с заседаний

«Работа Рийгикогу несопоставима с обычной офисной или творческой работой. Для депутатов нет ни отпусков, ни больничных, они все время депутаты. Рабочий день тоже ненормированный, нередко приходится работать до позднего вечера, а то и весь день. Поэтому у нас есть буфет, который работает во время сессии. Помимо еды и прохладительных напитков, в кафе всегда продавался алкоголь», - говорится в заявлении.

«Однако алкоголь - это напиток для мудрых людей, который требует определенного минимального уровня культуры и самодисциплины. Если в предыдущие два парламентских созыва продажа алкоголя никогда не вызывала проблем, то в этот созыв, в условиях новой политической культуры, в парламенте появились депутаты с низким уровнем культуры, и за короткий срок чрезмерное потребление алкоголя стало проблемой», - заявили в EKRE.

«У парламента и политиков и так плохая репутация. Пьяные, невоспитанные и неадекватные депутаты могут только ухудшить ее. Мы призываем правление Рийгикогу обеспечить уважительную и рабочую обстановку, - говорится в обращении. - Мы не хотим введения новых запретов или ограничений, наказывающих дисциплинированных и культурных депутатов, но мы требуем от правления, чтобы лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, немедленно удалялись из зала заседаний. Важные вопросы государственной жизни должны обсуждаться и решаться взвешенно, адекватно и объективно».