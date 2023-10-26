Ратас осудил решение Словакии приостановить военную помощь Украине

«Я выступаю за прекращение военной помощи Украине. Немедленное прекращение боевых действий - это лучшее решение, которое у нас есть для Украины. ЕС должен превратиться из поставщика оружия в миротворца», - заявил Фико депутатам парламента Словакии.

Сегодня вечером на это заявление отреагировал в социальных сетях вице-спикер Рийгикогу Юри Ратас (Центристская партия). Он заявил, что Россия развязала войну в Украине и что украинцев должны максимально поддержать все страны-члены ЕС. «О мире между двумя странами можно будет говорить только после того, как Украина победит в войне и восстановит свою территориальную целостность и суверенитет».