ВИДЕО ⟩ Серфер врезался в кита у берегов Австралии

55-летний серфингист Джейсон Брин наслаждался волнами в районе пляжа Mona Vale, как вдруг из воды выпрыгнул горбатый кит и сбросил серфингиста в воду. После такого сильного удара мужчине удалось, тем не менее, снова выплыть из воды.

«Я столкнулся с китом», - сказал он в камеру, когда добрался до пляжа.

Серферу удалось запечатлеть весь инцидент на камеру, о чем он потом рассказал широкой общественности. «Я честно думал, что это конец, и несколько секунд думал, что так и умру», - цитирует серфингиста The Telegraph.