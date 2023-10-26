Журналист: Visa рекомендовала банкам в граничащих с Россией странах не выдавать карты россиянам-нерезидентам

Журналистка сообщила, что Visa разослала документ с новыми требованиями крупным банкам в приграничных с Россией странах. Она также опубликовала скрин текста, который был отправлен кредитной организации в Азербайджане.

«В этом документе речь идет о "трансграничном открытии карт", а также о том, что нельзя выпускать карты Visa россиянам-нерезидентам», - отмечает Угрюмова.

Фото: «Новая Газета. Европа»

Представили банка в разговоре с журналисткой уточнили, что карты не разрешают открывать всем гражданам России, независимо от наличия у них разрешения на проживание.

В распространенном документе говорится, что при открытии карты гражданину России, банк, чтобы продолжить сотрудничество с Visa, должен выплатить штраф в размере до 1 млн долларов.

Как рассказала Гера Угрюмова «Новой-Европа», сегодня прошла встреча представителей Visa в Азербайджане с местным ЦБ и крупными частными банкам. Информацией об этом с ней поделился проект Liber.Money, помогающий открывать счета в других странах.

«Банки, из-за упоминания России в верхней части документа, запросили разъяснения у Visa. Те сказали прямо - документ относится к россиянам, это буквально «нота протеста» по этому поводу», - заявила Угрюмова.

По ее словам, на встрече представили одной из стран были возмущены новыми правилами. Они отметили, что Visa не может решать, что делать целым странам. Также, по ее информации, Турция выбила себе право открывать карты россиянам с лимитом в 100 долларов.