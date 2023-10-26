Журналистка Гера Угрюмова заявила, что компания Visa запретила банкам, находящимся в граничащих с Россией и не входящих в состав Евросоюза странах, выдавать карты гражданам России. Активистка после отъезда из РФ регулярно отправляет запросы в иностранные банки, которые отказывают россиянам в открытии счетов, пишет «Новая Газета. Европа»
Журналист: Visa рекомендовала банкам в граничащих с Россией странах не выдавать карты россиянам-нерезидентам
Журналистка сообщила, что Visa разослала документ с новыми требованиями крупным банкам в приграничных с Россией странах. Она также опубликовала скрин текста, который был отправлен кредитной организации в Азербайджане.
«В этом документе речь идет о "трансграничном открытии карт", а также о том, что нельзя выпускать карты Visa россиянам-нерезидентам», - отмечает Угрюмова.
Представили банка в разговоре с журналисткой уточнили, что карты не разрешают открывать всем гражданам России, независимо от наличия у них разрешения на проживание.
В распространенном документе говорится, что при открытии карты гражданину России, банк, чтобы продолжить сотрудничество с Visa, должен выплатить штраф в размере до 1 млн долларов.
Как рассказала Гера Угрюмова «Новой-Европа», сегодня прошла встреча представителей Visa в Азербайджане с местным ЦБ и крупными частными банкам. Информацией об этом с ней поделился проект Liber.Money, помогающий открывать счета в других странах.
«Банки, из-за упоминания России в верхней части документа, запросили разъяснения у Visa. Те сказали прямо - документ относится к россиянам, это буквально «нота протеста» по этому поводу», - заявила Угрюмова.
По ее словам, на встрече представили одной из стран были возмущены новыми правилами. Они отметили, что Visa не может решать, что делать целым странам. Также, по ее информации, Турция выбила себе право открывать карты россиянам с лимитом в 100 долларов.
СЕО Liber.Money Арсен Казибеков сообщил «Новой-Европа», что сам документ Visa впервые разослала еще 8 апреля 2022 года. Полтора года спустя, вероятно, пришли какие-то уточнения/предостережения (они называют это «warnings»). Так тема снова актуализировалась.
«Я не могу сказать, что этот документ чисто против россиян. В тексте прямо это не указано, но сами банки читают это как антироссийский документ. И, вероятно, они получали какие-то комментарии, что это чисто российская тема», - отметил эксперт.
Он подчеркнул, что официального документа, подтверждающего антироссийский характер документа, у него нет. В то же время «так говорят в кулуарах».
«Новая газета Европа» направила компании Visa запрос с просьбой прокомментировать эту информацию, но пока не получила ответа.
Ужесточение правил в Казахстане
Сегодня также Нацбанк Казахстана предложил запретить выдавать банковские карты иностранцам, у которых нет разрешения на временное проживание или ВНЖ.
В пояснениях к документу сказано, что выдать карту смогут только при личном присутствии клиента и на основании «документов, подтверждающих обоснованность нахождения на территории». К ним относятся трудовой договор, договор обучения, ВНЖ и другие документы.
Правила хотят ужесточить для предотвращения противоправных операций, совершаемых иностранцами. К таким операциям Нацбанк относит, к примеру, незаконный оборот наркотиков и игорный бизнес.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Mastercard и Visa заблокировали доступ к сети для нескольких финансовых организаций в России.
Карты Mastercard и Visa попавших под санкции банков продолжают работать на территории России, но сами банки больше не могут выпускать новые карты.