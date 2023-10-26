С понедельника поезда вновь пойдут до конечной станции – до Балтийского вокзала

В связи с окончанием изменений в расписании движения пассажирских поездов, связанных с реконструкцией железнодорожного переезда в Тонди, с понедельника скоростные поезда и поезда в направлениях Турба, Палдиски, Клоогаранд, Кейла и Пяэскюла снова будут доезжать до конечной станции - до Балтийского вокзала
«С новой недели, 30 октября, участок железной дороги между Тонди и Балтийским вокзалом будет открыт для движения поездов, а это значит, что все пассажиры в направлениях Турба, Палдиски, Клоогаранд, Кейла и Пяэскюла снова смогут добираться до Балтийского вокзала, не выходя из поезда. Кроме того, возвращаются на маршрут все скоростные поезда между Кейла и Таллинном», - сообщила менеджер по маркетингу компании Elron Марийс Адамберг.
«Следует только иметь в виду, что в связи с ремонтными работами скорость движения местами ограничена, поэтому перегон Таллинн - Пяэскюла поезд будет проходить пока на две минуты медленнее», - добавила Адамберг.
Расписание доступно на сайте компании Elron www.elron.ee и вскоре будет размещено на станционных платформах ожидания.