С понедельника поезда вновь пойдут до конечной станции – до Балтийского вокзала

«С новой недели, 30 октября, участок железной дороги между Тонди и Балтийским вокзалом будет открыт для движения поездов, а это значит, что все пассажиры в направлениях Турба, Палдиски, Клоогаранд, Кейла и Пяэскюла снова смогут добираться до Балтийского вокзала, не выходя из поезда. Кроме того, возвращаются на маршрут все скоростные поезда между Кейла и Таллинном», - сообщила менеджер по маркетингу компании Elron Марийс Адамберг.