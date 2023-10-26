Любителю велоспорта и предпринимателю Харольду Саару потребовалось всего полчаса работы в Интернете, чтобы установить полное имя и адрес одного из членов трио, проникшего на подземную парковку его дома в центре Таллинна и похитившего оттуда велосипед с электроприводом, и передать их в полицию, однако за десять дней ему так и не удалось выяснить, воспользовались ли следователи этими данными и в каком объеме.
Для подписчиков
Потерпевший нашел вора через 30 минут, а следователь через 10 дней
Как видно из записи службы безопасности, в минувшее воскресенье вечером ворам понадобилось всего четыре секунды, чтобы открыть дверь дома с помощью рычага, и пять минут, чтобы разбить колесный замок. На всякий случай у них в арсенале были плоскогубцы. Велосипед достался ворам без аккумулятора, так как хозяин его снял.