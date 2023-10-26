Потерпевший нашел вора через 30 минут, а следователь через 10 дней

Любителю велоспорта и предпринимателю Харольду Саару потребовалось всего полчаса работы в Интернете, чтобы установить полное имя и адрес одного из членов трио, проникшего на подземную парковку его дома в центре Таллинна и похитившего оттуда велосипед с электроприводом, и передать их в полицию, однако за десять дней ему так и не удалось выяснить, воспользовались ли следователи этими данными и в каком объеме.