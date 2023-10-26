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Потерпевший нашел вора через 30 минут, а следователь через 10 дней

Прийт Пуллеритс
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На видеозаписи с камер видеонаблюдения хорошо видно похитителя.
На видеозаписи с камер видеонаблюдения хорошо видно похитителя. Фото: Erakogu

Любителю велоспорта и предпринимателю Харольду Саару потребовалось всего полчаса работы в Интернете, чтобы установить полное имя и адрес одного из членов трио, проникшего на подземную парковку его дома в центре Таллинна и похитившего оттуда велосипед с электроприводом, и передать их в полицию, однако за десять дней ему так и не удалось выяснить, воспользовались ли следователи этими данными и в каком объеме.

Как видно из записи службы безопасности, в минувшее воскресенье вечером ворам понадобилось всего четыре секунды, чтобы открыть дверь дома с помощью рычага, и пять минут, чтобы разбить колесный замок. На всякий случай у них в арсенале были плоскогубцы. Велосипед достался ворам без аккумулятора, так как хозяин его снял.

Обнаружив кражу, Саар позвонила в полицию, после чего приехал патрульный, который проверил ситуацию и попросил дать показания, что Саар и сделал. Кроме того, он предоставил патрульным фотографии воров и информацию об одном из них. Патрульный, в свою очередь, пообещал передать всю информацию следователю.

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