ХАМАС — в Москве. Зачем палестинская делегация приехала в Россию?

Израиль раскритиковал Москву за то, что она приняла делегацию ХАМАС — через день после того, как Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую ХАМАС за нападение 7 октября.

«Израиль рассматривает приглашение высокопоставленных чиновников ХАМАС в Москву как неприличный шаг, которым оказывается поддержка терроризму и узаконивает зверства террористов ХАМАС», — заявил официальный представитель МИД Израиля Лиор Хаят, которого цитирует Haaretz. Публичная критика Израиля в адрес России является редкостью, отмечает при этом издание.

В результате нападения на Израиль погибли не менее 20 граждан России. В заложниках в секторе Газа, предположительно, находятся еще три российских гражданина, имеющие также израильское гражданство, говорил ранее в четверг посол России в Израиле Анатолий Викторов.

«Соответствующие контакты проводятся», — сказал Викторов, имея в виду усилия, предпринимаемые для освобождения заложников.

Богданов еще до новостей о приезде делегации ХАМАС в Москву сказал, что у него уже были контакты с представителями движения в Катаре. «Обсуждал (судьбу заложников) с политическим руководством ХАМАС», — сообщил дипломат журналистам.

До нападения ХАМАС на Израиль, спровоцировавшего мощную волну израильских ударов по сектору Газа, визиты делегаций хамасовцев в Москву были не редкостью.