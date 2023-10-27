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Правление Рийгикогу не договорилось по вопросу урезания компенсации расходов депутатов

rus.postimees.ee
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Фото: Eero Vabamägi

Правление Рийгикогу не смогло договориться об изменении порядка компенсации депутатам расходов, связанных с их работой, пишет Rus.ERR.

Сейчас компенсация составляет 30% от зарплаты депутата Рийгикогу. Расходы, связанные с работой членов парламента, включают в себя затраты на транспорт, проживание, обучение, прием посетителей, представительские расходы и так далее.

Оппозиционная EKRE полагает, что действующую систему следует полностью упразднить, но в коалиции считают, что у депутатов в любом случае есть расходы, связанные с работой.

В четверг правление Рийгикогу так и не смогло достичь консенсуса по этому вопросу.

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