Правление Рийгикогу не договорилось по вопросу урезания компенсации расходов депутатов

Сейчас компенсация составляет 30% от зарплаты депутата Рийгикогу. Расходы, связанные с работой членов парламента, включают в себя затраты на транспорт, проживание, обучение, прием посетителей, представительские расходы и так далее.

Оппозиционная EKRE полагает, что действующую систему следует полностью упразднить, но в коалиции считают, что у депутатов в любом случае есть расходы, связанные с работой.