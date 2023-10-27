Сб, 28.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Шесть человек получили ранения в результате взрыва в египетском курортном городе

rus.postimees.ee
Facebook
Comments
Таба.
Таба. Фото: Khalil Hamra

Сильный взрыв раздался в ночь на пятницу в расположенном на берегу Красного моря египетском городе Таба. По информации агентства Reuters, на данный момент известно о шести пострадавших.

Курортный город Таба расположен рядом с границей, в непосредственной близости от израильского Эйлата.

В Армии обороны Израиля сообщили, что осведомлены об «инциденте, связанном с безопасностью».

По информации египетской телекомпании Al Qahera News, взрыв произошел вблизи от медицинского учреждения. Пострадало также находящееся неподалеку жилое здание, сообщила телекомпания, показав кадры взрыва в прямом эфире.

Согласно данным телекомпании, взрыв был вызван упавшей ракетой и связан с войной между Израилем и Газой. Однако пока нет ясности, был ли это случайный или целенаправленный удар.

Расстояние от сектора Газа до Табы составляет около 220 километров.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх