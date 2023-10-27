Предстоящее повышение подоходного налога заставит жителей Эстонии экономить

Почти 18 процентов жителей говорят, что планируют закупить промышленные товары и продукты длительного хранения заранее до конца года, а каждый третий житель считает, что повышение налога вообще не повлияет на их покупательское поведение.

Выше среднего повышение налога повлияет на покупательское поведение людей других национальностей и людей с доходами ниже среднего. Большую часть тех, кто экономит, приходится на самую молодую возрастную группу, т.е. 15-24 лет, а вторая по величине группа – это самая старшая возрастная группа, т.е. 75-84-летние.

Среди тех, для кого повышение налога не повлияет на покупательское поведение, в среднем больше мужчин (36 процентов) и 50-74-летних (39 процентов). По региональному распределению среди них меньше среднего жителей Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа. Согласно опросу, последние более чувствительны к повышению налога, и среди них больше среднего (24 процента), тех кто планируют купить товары заранее.

Если посмотреть на партийные предпочтения, то наибольшее количество тех, кто говорит, что повышение налога не повлияет на их покупательское поведение, находится среди избирателей Партии реформ (64 процента) и «Ээсти 200» (54 процента). Однако меньше всего их среди избирателей EKRE (21 процент) и Центристской партии (22процента).

Почти каждый второй избиратель Центристской партии и EKRE в настоящее время планирует больше откладывать, чтобы справиться с повышением налога в следующем году, а каждый четвертый из их избирателей также планирует заранее купить товары до конца года.