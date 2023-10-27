Обзор ⟩ Тринадцать стран мира признаны «налоговым адом». Как обстоят дела у Эстонии?

«Фонд 1841» составил рейтинг Tax Hells Index 2023 («Индекс налогового ада 2023»). Страны, занявшие в нем самые высокие места, сталкиваются с большими трудностями в экономике.

Первое место в этом рейтинге занимает Беларусь, за ней следуют Венесуэла и Аргентина. Украина на четвертом месте, Бразилия на пятом, Мексика на шестом. За ними следуют Боливия, Никарагуа, Россия, Суринам, Гондурас, Сальвадор и Гаити.

При составлении рейтинга эксперты учитывали общую налоговую нагрузку, соотношение госдолга к валовому внутреннему продукту, разницу между государственными расходами и доходами. При определении показателей рейтинга также учитываются такие параметры, как качество государственного управления. По мнению экспертов, в нем обобщены такие нюансы системы государственной власти, как соблюдение прав, качество политики регуляторов, политическая стабильность, эффективность, а также коррупционные риски.

Последний индекс учитывает данные за 2021 год и вмещает в себя информацию по 82 странам мира, классифицируя их в три группы: «налоговый ад», «группа риска» и «нормальная» налоговая система.

Авторы исследования указывают, что за год мир на шаг приблизился к тому, чтобы стать «большим налоговым адом» (прошлогодний индекс был за 2020 год). Хотя текущая ситуация не считается очень серьезной, общая тенденция вызывает большую тревогу.

Например, в 2020 году средний индекс стран составлял 6,21, а год спустя уже 6,48. Это означает, что ситуация в мире в отношении налоговой системы ухудшилась.

Чтобы страну признали «налоговым адом», результат должен быть больше 8,6 балла. Страна попадает в зону риска, если результат находится между 7 и 8,5.

По сравнению с прошлым годом Босния и Герцеговина освободилась от статуса «налогового ада», получив в последнем индексе 8 баллов (9,2 годом ранее), хотя по-прежнему остается в зоне риска. Статус «налогового ада» впервые получили Бразилия и Сальвадор. Оценка Беларуси и Венесуэлы в этом исследовании составляет 10,8 балла, а Аргентины и Украины - 10,4.