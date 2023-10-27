Обзор ⟩ Тринадцать стран мира признаны «налоговым адом». Как обстоят дела у Эстонии?

В США составили новый обзор налоговых систем по всему миру: тринадцати странам мира присвоен статус «налогового ада», пишет Rus.TVNET.
«Фонд 1841» составил рейтинг Tax Hells Index 2023 («Индекс налогового ада 2023»). Страны, занявшие в нем самые высокие места, сталкиваются с большими трудностями в экономике.
Первое место в этом рейтинге занимает Беларусь, за ней следуют Венесуэла и Аргентина. Украина на четвертом месте, Бразилия на пятом, Мексика на шестом. За ними следуют Боливия, Никарагуа, Россия, Суринам, Гондурас, Сальвадор и Гаити.
При составлении рейтинга эксперты учитывали общую налоговую нагрузку, соотношение госдолга к валовому внутреннему продукту, разницу между государственными расходами и доходами. При определении показателей рейтинга также учитываются такие параметры, как качество государственного управления. По мнению экспертов, в нем обобщены такие нюансы системы государственной власти, как соблюдение прав, качество политики регуляторов, политическая стабильность, эффективность, а также коррупционные риски.
Последний индекс учитывает данные за 2021 год и вмещает в себя информацию по 82 странам мира, классифицируя их в три группы: «налоговый ад», «группа риска» и «нормальная» налоговая система.
Авторы исследования указывают, что за год мир на шаг приблизился к тому, чтобы стать «большим налоговым адом» (прошлогодний индекс был за 2020 год). Хотя текущая ситуация не считается очень серьезной, общая тенденция вызывает большую тревогу.
Например, в 2020 году средний индекс стран составлял 6,21, а год спустя уже 6,48. Это означает, что ситуация в мире в отношении налоговой системы ухудшилась.
Чтобы страну признали «налоговым адом», результат должен быть больше 8,6 балла. Страна попадает в зону риска, если результат находится между 7 и 8,5.
По сравнению с прошлым годом Босния и Герцеговина освободилась от статуса «налогового ада», получив в последнем индексе 8 баллов (9,2 годом ранее), хотя по-прежнему остается в зоне риска. Статус «налогового ада» впервые получили Бразилия и Сальвадор. Оценка Беларуси и Венесуэлы в этом исследовании составляет 10,8 балла, а Аргентины и Украины - 10,4.
В этом рейтинге Латвия занимает 58-е место с 5,2 балла, а Литва и Эстония - 70-е и 71-е места с 4,4 балла. Последние места занимают Люксембург, Швейцария (обе по 2,8 балла) и Ирландия (2,4 балла). Все эти страны вошли в список с нормальной налоговой политикой.