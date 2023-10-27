Российская фигуристка завершила карьеру из-за тяжелой болезни

Немецкое издание Bild пишет со ссылкой на источники из России, что Щербакова летом заразилась мононуклеозом, и хотя она вылечилась от болезни, но из-за осложнений больше не может выступать на соревнованиях.

В последнее время фигуристка выступала только в ледовых шоу и, вероятно, продолжит работать там.

«Я посвятила всю жизнь тренировкам и соревнованиям, поэтому интересно попробовать что-то новое», - сказала она СМИ.