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Российская фигуристка завершила карьеру из-за тяжелой болезни

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Анна Щербакова.
Анна Щербакова. Фото: SEBASTIEN BOZON

Российская фигуристка Анна Щербакова, завоевавшая на Олимпиаде в Пекине в 2022 году золотую медаль, завершила карьеру в 19 лет.

Немецкое издание Bild пишет со ссылкой на источники из России, что Щербакова летом заразилась мононуклеозом, и хотя она вылечилась от болезни, но из-за осложнений больше не может выступать на соревнованиях.

В последнее время фигуристка выступала только в ледовых шоу и, вероятно, продолжит работать там.

«Я посвятила всю жизнь тренировкам и соревнованиям, поэтому интересно попробовать что-то новое», - сказала она СМИ.

Помимо олимпийского золота, в 2021 году Щербакова стала в Стокгольме и чемпионкой мира.

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