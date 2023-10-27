Российская фигуристка завершила карьеру из-за тяжелой болезни

Российская фигуристка Анна Щербакова, завоевавшая на Олимпиаде в Пекине в 2022 году золотую медаль, завершила карьеру в 19 лет.
Немецкое издание Bild пишет со ссылкой на источники из России, что Щербакова летом заразилась мононуклеозом, и хотя она вылечилась от болезни, но из-за осложнений больше не может выступать на соревнованиях.
В последнее время фигуристка выступала только в ледовых шоу и, вероятно, продолжит работать там.
«Я посвятила всю жизнь тренировкам и соревнованиям, поэтому интересно попробовать что-то новое», - сказала она СМИ.
Помимо олимпийского золота, в 2021 году Щербакова стала в Стокгольме и чемпионкой мира.