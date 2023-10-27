Postimees в Израиле ⟩ Мама погибшего на фестивале Марка Шинделя: «У него было эстонское гражданство. Мы надеялись, что он в плену и его отпустят как гражданина ЕС»

Друзья Марка сделали его родителям альбом. Игорь не может его смотреть. Он даже с нами не смог посмотреть. Юлия пересматривает бесконечно, гладит страницы. «Последнее фото очень хорошее», - говорит она. Марк действительно был красивым мальчиком. Мать принесла фотографии, снятые еще на пленку. На этих фото она еще совсем юная с маленьким Мариком, который тогда выглядел совершенно эстонским ребенком: светленьким и голубоглазым.

«Он был очень смешной и очень веселый, у него было потрясающее чувство юмора, - говорит отец. – Он смешил Юлю до слез». Друг Марка пишет сейчас его родителям: «Я не знаю, как мне жить. Когда мне было плохо в тяжелые времена, Марк всегда умел меня поднять. Когда я был разобран на части, он умел меня собрать как никто. А вот сейчас я просто разобран на части, и тот, кто должен меня собрать, это Марк. Но именно из-за него я разобран на части. И кто меня теперь соберет?»