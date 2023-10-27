В России в Ленинградской области в городе Кингисепп в кафе был задержан гражданин Эстонии, сообщил Следственный комитет РФ.
Видео ⟩ Люди в масках и пачки денег: в России задержан гражданин Эстонии
В отношении задержанного гражданина Эстонской Республики 1992 года рождения возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.
Как утверждают в СК РФ, подозреваемый ранее в октябре с целью незаконного перемещения через таможенную границу табачных изделий в зоне деятельности таможенного поста аэропорта Пулково предложил сотруднику таможни взятку, чтобы избежать таможенного контроля. Сотрудник таможни отказался от получения взятки.
Вчера, 26 октября, стало известно, что гражданин Эстонии был задержан в кафе в Кингисеппе в Ленинградской области: по данным СК РФ, он через посредника передал взятку в общей сумме 254 000 рублей (более 2500 евро) должностному лицу, после чего был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.
В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следователем подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Советник по СМИ Министерства иностранных дел Бретти Сарапуу сообщила Rus.Postimees, что им известно о задержании гражданина Эстонии. «Из-за обязательства по защите личных данных министерство не имеет возможности обнародовать детали конкретного дела», - добавила она.