Видео ⟩ Люди в масках и пачки денег: в России задержан гражданин Эстонии

В отношении задержанного гражданина Эстонской Республики 1992 года рождения возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

Момент задержания. Фото: Pilt videost

Как утверждают в СК РФ, подозреваемый ранее в октябре с целью незаконного перемещения через таможенную границу табачных изделий в зоне деятельности таможенного поста аэропорта Пулково предложил сотруднику таможни взятку, чтобы избежать таможенного контроля. Сотрудник таможни отказался от получения взятки.

Как утверждают российские следственные органы, это деньги, которые гражданин Эстонии пытался передать таможеннику в качестве взятки. Фото: Pilt videost

Вчера, 26 октября, стало известно, что гражданин Эстонии был задержан в кафе в Кингисеппе в Ленинградской области: по данным СК РФ, он через посредника передал взятку в общей сумме 254 000 рублей (более 2500 евро) должностному лицу, после чего был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следователем подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.