Совсем скоро в Отепя пройдет банный марафон – количество мест ограничено

Главный старт Европейского банного марафона будет дан 3 февраля в Отепя. Днем раньше, 2 февраля, в Тырва пройдет генеральная репетиция для любителей сауны, где участники смогут проверить свою банную форму к основным соревнованиям.

Европейский банный марафон в Отепя — это увлекательная игра по ориентированию между саунами, которая проходит в феврале. За заданное время необходимо пройти как можно больше отмеченных на карте мест для сауны. Команда состоит из четырех человек, необходимо наличие автомобиля и водителя.

Главный приз Европейского банного марафона в Отепя – кадка для погружения от Lemmik Mees OÜ. Кроме того, предусмотрены и спецпризы.

Как и в предыдущие годы, участники вновь выберут любимую сауну, а владельцы саун - свои любимые команды.

Организаторами XIII Европейского банного марафона в Отепя являются: волости Отепя и Тырва, культурные центры Отепя, а также владельцы саун и волонтеры.