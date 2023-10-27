ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ В эстонской системе здравоохранения не всегда соблюдается равноправие по отношению к сексуальным меньшинствам

То, что с лесбиянками, геями и бисексуальными пациентами в эстонской системе здравоохранения обращаются одинаково по сравнению с другими, считают 42% медицинских работников. При этом 23% сочли, что обращение с пациентами, принадлежащими к сексуальным меньшинствам, неравное, а остальные не смогли или не захотели ответить или ответили двояко.

Больше медицинских работников (35%) считают, что к трансгендерным и интерсексуальным пациентам относятся предвзято. Оценки разнятся в зависимости от специальности: неравное обращение с трансгендерами и интерсексуалами ощущают 40% психиатров, но только 15% семейных врачей. В то же время более половины студентов-медиков (62%) считают, что в системе здравоохранения Эстонии предвзято относятся к пациентам-трансгендерам и интерсексуалам. В исследовании приняли участие 748 медицинских работников и студентов.

Руководитель программы «Равные возможности» аналитического центра Praxis Мари-Лийз Сеппер комментирует результаты исследования:

«Интерес к опросу среди медицинских работников был положительным, и результаты хорошие, поскольку негативное отношение не является преобладающим. Можно сказать, что осведомленность о ЛГБТИ и их потребностях в Харьюмаа "средняя". Однако эстонские медицинские работники и студенты несколько более осторожны и менее осведомлены о транссексуалах и интерсексуалах. Тем не менее, подавляющее большинство (84%) медицинских работников считают, что им необходимо пройти обучение по работе с ЛГБТИ-пациентами, включая обучение взаимодействию с ЛГБТИ. Это означает, что существует высокий уровень открытости для понимания представителей сексуальных меньшинств».

Юрист ассоциации ЛГБТ Айли Кала добавляет: «Нам еще предстоит проделать большую работу по повышению уровня отношения и осведомленности медицинских работников. Однако мы рады, что в ходе опроса был отмечен высокий интерес к обучению ЛГБТИ. За последние несколько лет мы обучили сотни медицинских работников, и среди них нашлось немало союзников, готовых отстаивать равенство лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов в области здравоохранения. Это многообещающая основа, на которую можно опираться».