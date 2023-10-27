Аналитический центр Praxis публикует исследование об отношении медицинских работников и студентов к лесбиянкам, геям, бисексуалам, трансгендерам и интерсексуалам (ЛГБТИ). Выяснилось, что среди медицинских работников больше тех, кто считает, что в системе здравоохранения не соблюдается равноправие по отношению к транс- и интерсексуалам, чем тех, кто считает, что предвзято относятся также и к лесбиянкам, геям и бисексуалам.
ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ В эстонской системе здравоохранения не всегда соблюдается равноправие по отношению к сексуальным меньшинствам
То, что с лесбиянками, геями и бисексуальными пациентами в эстонской системе здравоохранения обращаются одинаково по сравнению с другими, считают 42% медицинских работников. При этом 23% сочли, что обращение с пациентами, принадлежащими к сексуальным меньшинствам, неравное, а остальные не смогли или не захотели ответить или ответили двояко.
Больше медицинских работников (35%) считают, что к трансгендерным и интерсексуальным пациентам относятся предвзято. Оценки разнятся в зависимости от специальности: неравное обращение с трансгендерами и интерсексуалами ощущают 40% психиатров, но только 15% семейных врачей. В то же время более половины студентов-медиков (62%) считают, что в системе здравоохранения Эстонии предвзято относятся к пациентам-трансгендерам и интерсексуалам. В исследовании приняли участие 748 медицинских работников и студентов.
Руководитель программы «Равные возможности» аналитического центра Praxis Мари-Лийз Сеппер комментирует результаты исследования:
«Интерес к опросу среди медицинских работников был положительным, и результаты хорошие, поскольку негативное отношение не является преобладающим. Можно сказать, что осведомленность о ЛГБТИ и их потребностях в Харьюмаа "средняя". Однако эстонские медицинские работники и студенты несколько более осторожны и менее осведомлены о транссексуалах и интерсексуалах. Тем не менее, подавляющее большинство (84%) медицинских работников считают, что им необходимо пройти обучение по работе с ЛГБТИ-пациентами, включая обучение взаимодействию с ЛГБТИ. Это означает, что существует высокий уровень открытости для понимания представителей сексуальных меньшинств».
Юрист ассоциации ЛГБТ Айли Кала добавляет: «Нам еще предстоит проделать большую работу по повышению уровня отношения и осведомленности медицинских работников. Однако мы рады, что в ходе опроса был отмечен высокий интерес к обучению ЛГБТИ. За последние несколько лет мы обучили сотни медицинских работников, и среди них нашлось немало союзников, готовых отстаивать равенство лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов в области здравоохранения. Это многообещающая основа, на которую можно опираться».
Результаты исследования будут представлены сегодня, 27 октября, в Таллинне на совместной конференции Praxis и Эстонской ассоциации ЛГБТ «Неравенство в здоровье ЛГБТИК+ - как перейти от ценностей к действиям?». Конференция будет посвящена вопросам трансгендерного здравоохранения и психического здоровья ЛГБТИК+ людей, в том числе стрессу меньшинства - известной в психологии теории, согласно которой более низкие показатели здоровья сексуальных меньшинств и меньшинств по интересам являются результатом общественного неравенства и стигмы. Специалисты в области здравоохранения обсудят отношение, препятствующее достижению равноправия в сфере здравоохранения, и роль, которую они должны сыграть в изменении этого отношения.