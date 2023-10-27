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Мечты о скоростном интернете на шоссе и в поездах могут разбиться вдребезги

Карл-Роберт Пухм
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Телефонная вышка.
Телефонная вышка. Фото: Saarte Hääl

План государства по обеспечению транспортных коридоров Эстонии быстрым и стабильным интернетом 5G застопорился. Если не будет достигнуто соглашение с Европейской комиссией, пассажиры поездов еще долгие годы будут страдать от перебоев в работе интернета.

Нет интернета, интернет восстановлен, нет интернета, интернет восстановлен: в таком ключе проходила поездка на поезде Elron из Таллинна в Тарту, когда я решил достать свой ноутбук, чтобы в течение следующих двух часов плодотворно поработать. Ощущения настолько нервирующие, что вскоре я сдаюсь и остаток пути смотрю на эстонские пейзажи из окна поезда. Я спрашиваю себя – и, мысленно, Лаури Ляэнеметса (СДПЭ), который постоянно говорит о реформе мобильности, – о каком развитии общественного транспорта мы говорим, если в пассажирском поезде до сих пор нет даже стабильного интернета? А ведь возможность работать, а не крутить баранку, могла бы стать одним из главных аргументов в пользу того, чтобы предпочесть общественный транспорт автомобилю.

Эти вопросы я задаю Лаури Бетлему, председателю правления компании Elron. Бетлем вздыхает – ему хорошо известно, что постоянно прерывающийся и медленный интернет является источником разочарования для пассажиров поездов. «Опрос клиентов показал, что это одна из трех главных проблем. Наибольшую проблему представляет линия Таллинн – Тарту, на которую поступает наибольшее количество жалоб. Второй проблемный участок – между Нарвой и Раквере», – говорит руководитель Elron.

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