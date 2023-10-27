Мечты о скоростном интернете на шоссе и в поездах могут разбиться вдребезги

Нет интернета, интернет восстановлен, нет интернета, интернет восстановлен: в таком ключе проходила поездка на поезде Elron из Таллинна в Тарту, когда я решил достать свой ноутбук, чтобы в течение следующих двух часов плодотворно поработать. Ощущения настолько нервирующие, что вскоре я сдаюсь и остаток пути смотрю на эстонские пейзажи из окна поезда. Я спрашиваю себя – и, мысленно, Лаури Ляэнеметса (СДПЭ), который постоянно говорит о реформе мобильности, – о каком развитии общественного транспорта мы говорим, если в пассажирском поезде до сих пор нет даже стабильного интернета? А ведь возможность работать, а не крутить баранку, могла бы стать одним из главных аргументов в пользу того, чтобы предпочесть общественный транспорт автомобилю.