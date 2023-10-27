Эксперт: успехи РФ в Украине могут увеличить угрозу для стран Балтии

«Если Россия утвердится в Украине и будет постоянно оккупировать от 17 до 18 процентов украинской территории, то я считаю вполне вероятным, что в долгосрочной перспективе Россия попытается атаковать с применением обычных вооружений одну или несколько стран Балтии», - привели слова эксперта издания медиагруппы Funke.

По мнению Масалы, «урок, который усвоила Россия, заключается в том, что ни одна страна не хочет предпринимать массированные действия против государства, обладающего ядерным оружием».