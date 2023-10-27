Эксперт: успехи РФ в Украине могут увеличить угрозу для стран Балтии

Военные успехи РФ в Украине могут увеличить угрозу для стран Балтии со стороны Москвы, считает военный эксперт Карло Масала, профессор Университета Бундесвера в Мюнхене.
«Если Россия утвердится в Украине и будет постоянно оккупировать от 17 до 18 процентов украинской территории, то я считаю вполне вероятным, что в долгосрочной перспективе Россия попытается атаковать с применением обычных вооружений одну или несколько стран Балтии», - привели слова эксперта издания медиагруппы Funke.
По мнению Масалы, «урок, который усвоила Россия, заключается в том, что ни одна страна не хочет предпринимать массированные действия против государства, обладающего ядерным оружием».
«Москва могла бы задаться вопросом, будет ли НАТО готова пойти на риск ядерной эскалации, если Россия нападет на относительно небольшую территорию, даже если речь идет о государстве-члене Североатлантического альянса», – добавил эксперт.